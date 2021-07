Silvia Pinal ya salió del hospital y este fue su mensaje de felicidad por estar sana nuevamente en su casa

Silvia Pinal fue recluida en un centro de salud, pero su familia se ha mostrado hermética con respecto a la razón. Uno de ellos ha sido su hijo, Luis Enrique Guzmán, quien no quiso revelar detalles del estado de salud de su mamá. Solo se limitó a decir que se encontra bien y que el padecimiento de la artista no era grave.

Silvia Pinal fue internada por presentar la presión baja, pero luego se le detectó que tenía una infección en las vías urinarias. Sobre esto Sylvia Pasquel sí aportó información acerca de la situación que está atravesando su madre. Mientras que Televisa espectáculos informó que la artista iba a seguir internada hasta que los doctores le dieran el alta.

Silvia: “Aquí está su vedette favorita“

Luego de estar cinco días hospitalizada, la actriz fue dada de alta y compartió un mensaje a través de sus redes sociales acerca de su estado de salud y de lo feliz que se encuentra por ya estar de vuelta en su hogar. En un video reposteado por Chicapicosa, se le vio a Silvia en buenas condiciones y con un gran ánimo.

Y dijo que se siente dichosa por estar nuevamente con todas sus personas queridas. “Aquí está su vedette favorita, ay es verdad que me siento muy feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos”, expresó la madre de ‘la Reina del rock’ Alejandra Guzmán.

Continuó con muy ánimo y bromeando: “Al ratito voy a ver qué pasó porque luego luego el chisme para ver qué pasó”, añadió. Al tiempo que alegó que recibió todos los cuidados necesarios, pero que tampoco su padecimiento fue algo del otro mundo. “Me fue bien, realmente no fue nada extraordinario, no fue nada grave. Me siento muy feliz de que todo haya sido rápido, estoy lista para otra”.

“Mi mami no saldrá todavía del hospital“

En los días que estuvo internada la actriz tuvo que estar conectada al oxígeno por lo que comenzó a sufrir de ataques incontrolables de tos. “Les comento que mi mami no saldrá todavía del hospital. Al parecer, el oxígeno le resecó la garganta y tiene mucha tos. Además, le encontraron una pequeña infección urinaria y le van a tratar las dos cosas”, informó su hija Sylvia Pasquel.

Asimismo, Pasquel compartió que a pesar de que los resultados de los exámenes médicos fueron buenos, su madre iba a continuar hospitalizada hasta que se encuentre mejor de salud. Y aclaró que no hay nada de qué preocuparse porque la actriz y productora está estable.

También se supo que Silvia no se sentía cómoda estando en un centro de salud y que se molestó con sus hijos Enrique y Alejandra por recluirla. “Se arrancó el suero y todo. No quería estar ahí, pero tenían que checarla”, contó Joanna Vega-Biestro, periodista de espectáculos.

“Está disfrutando de sus bisnietas y su nieta”

Maxine Woodside, periodista y gran amiga de la primera actriz, pudo conversar con ella durante los días que estuvo hospitalizada. Y contó que está impaciente por salir del lugar, y que está consciente de que podrá hacerlo sino es con la alta médica. “Estoy bien, ya quiero salir de este cochino hospital. No me gusta estar aquí encerrada, pero ya sabes dicen que tengo que estar aquí”, comentó.

En las redes sociales había circulado el rumor de que Pinal había fallecido, pero la información fue desmentida por Sylvia.“Esto es una gran mentira. Mi mami está bien, está perfectamente bien de salud. Al medio día hablé con ella y estaba dispuesta a hacer su terapia. Acababa de desayunar y en este momento está disfrutando de sus bisnietas y su nieta”, aseguró a través de un video que compartió en su Instagram @sylviapasquel

