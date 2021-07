Julián Gil pidió que dejen de preguntarle por su hijo Matías: “Ya están demás”

Es del conocimiento del público la pésima relación que existe entre Julián Gil y Marjorie de Sousa. Padres del pequeño Matías, de 4 años, por quien lucharon en tribunales. Finalmente la custodia total se le otorgó a su madre, la actriz nacida en Caracas, Venezuela. Quedando con esto, sin poder tener contacto con su padre.

Julián Gil ha estado destrozado por no poder ver crecer a su hijo, incluso, a veces es a través de las redes sociales que se entera de su vida. Como sucedió cuando la actriz hizo un dueto infantil con Matías, el pasado año, en el mes de diciembre. La canción ‘el Burrito sabanero’ fue interpretada por el pequeño en compañía de su madre, quien hasta grabó un video oficial del tema.

“Ya deberían empezar a cerrar el tema“

Ante esto la prensa no para de tocar ese tema, pero el artista se muestra cada vez más renuente a seguir aportando información. Tal y como lo dijo, en tono muy molesto, recientemente cuando fue abordado por unos periodistas para preguntarle acerca del matrimonio de su hija mayor. Pero entre la conversación colaron el tema del pequeño.

Mientras un reportero intentaba que Julián contara acerca de los pormenores del matrimonio Nicolle Gil: cuando viaja a España, donde será la ceremonia; quien costeó la boda, etc. Otro colega lo interrumpió para preguntarle al actor oriundo de Argentina “¿si le gustaría que Matías estuviera en ese momento tan importante?”.

De inmediato, Gil se salió de sus casillas y le respondió: “Yo creo que las preguntas -acerca de ese tema- ya están demás. Ya deberían empezar a cerrar el tema. Porque ya ni siquiera ustedes saben qué más preguntar. Entonces yo creo que ya es tiempo de dejar a Marjorie también vivir. Que yo viva, y que el niño crezca. Y ya cuando hayan noticias nuevas ya les iremos diciendo”.

“Dejemos que el tiempo decida“

“Incluso dudo hasta de sus capacidades como periodistas porque la verdad si surgiera algo, pues ustedes me preguntan. Pero ya la verdad que… se molestan si uno no para. Paro y me hacen preguntas que no tienen ningún tipo de sentido así qué ya”, expresó un poco alterado el argentino.

Además el novio de la periodista deportiva Valeria Marín continuó diciendo que sean más creativos con sus preguntas y dejen de hablar de su hijo. “Preguntas porque no tienes más nada que preguntar. Y después de esa pregunta, otra pregunta para después crear veneno y la verdad es que ya está de más”.

Agregó que ya todos conocen la historia con su hijo y que no hay nada nuevo que contar. “Ustedes saben lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar, entonces dejemos que el tiempo decida. Y hablamos de aquí a unos años porque de nada vale seguir hablando si vamos a estar dando vuelta en lo mismo”, concluyó Julián mientras estaba abordo de un vehículo.

