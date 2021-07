Novio de Yoseline Hoffman reacciona ante acusaciones de pornografía infantil contra YosStop

El novio de Yoseline Hoffman, Gerardo González, publicó un video en el que destacó que YosStop no fue la encargada de distribuir un video en el que abusan sexualmente de una menor de edad y agradeció a las personas que han mostrado su apoyo en esta situación.

Además enfatizó que Yoseline Hoffman no almacenó ni difundió el video por el que fue detenida, pues, de acuerdo con él, ella únicamente dio a conocer su punto de vista.

View this post on Instagram

“Esta parte es muy importante que quede clara, Yoseline no publicó, no almacenó, no comercializó, no distribuyó, no difundió el video en cuestión, es más Yoseline no conoce a ninguno de los involucrados”, expresó Gerardo González.