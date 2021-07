Marilyn Manson se entregará en Los Ángeles por la orden

Marilyn Manson acordó entregarse a la policía de Los Ángeles, con una orden de arresto, después de que presuntamente el cantante agrediera a un camarógrafo en un concierto de 2019 en New Hampshire. La noticia se dio a conocer en un comunicado, firmado por el jefe de policía de Gilford, Anthony Bean Burpee.

La orden, que el departamento hizo pública el 25 de mayo, acusa a Manson de dos cargos de delitos menores de asalto simple relacionados con un incidente del 18 de agosto de 2019 en el Bank of New Hampshire Pavilion, un anfiteatro en Gilford donde Manson había actuado. La policía dijo que un camarógrafo contratado para filmar el concierto estaba en el área del foso del escenario cuando supuestamente fue agredida, especificando que el incidente no era de naturaleza sexual.

Burpee dijo que el camarógrafo había denunciado el presunto crimen al día siguiente del concierto, pero que tardó varios meses en completar la investigación. Manson, su agente y asesor legal, dijo el departamento de Gilford en mayo, “han estado al tanto de la orden durante algún tiempo y no se ha hecho ningún esfuerzo por parte de él para regresar a New Hampshire para responder a los cargos pendientes”.

Marilyn Manson también enfrenta acusaciones de abuso

En ese momento, un abogado que representaba a Manson calificó la afirmación de ridícula en una declaración al New York Times. Burpee dijo que si Manson se rinde en las próximas semanas, su comparecencia inicial en la corte en New Hampshire probablemente sería a mediados de agosto. Dijo que el delito menor que enfrenta el cantante puede conllevar una sentencia máxima de cárcel de un año y una multa de hasta 2.000 dólares.

Manson ha enfrentado múltiples acusaciones de abuso sexual y físico,que él ha negado. En febrero, Manson fue abandonado por su sello discográfico después de que la actriz Evan Rachel Wood, que estaba comprometida con Manson, y otras mujeres lo acusaron de abuso en mensajes en Instagram.

Más tarde ese mes, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles dijo que estaba investigando las acusaciones de violencia doméstica que involucraban al músico entre 2009 y 2011, cuando vivía en West Hollywood.