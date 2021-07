Revelaron algunos detalles de la próxima bioserie de Gloria Trevi

Proximamente se estrenará la bioserie de la polémica actriz y cantane Gloria Trevi. Un miembro del staff de la producción contó varios detalles al medio TV Notas. Este proyecto será uno más de los que se han popularizado en la actualidad sobre este tipo de contenidos para contar la vida y trayectoria de las figuras del espectáculo como: Luis Miguel, Jenni Rivera, Joan Sebastian o Celia Cruz.

Gloria Trevi será la próxima personalidad que mostrará en la pantalla chica gran parte de lo que ha sido su vida. La fuente afirmó que ya comenzó el casting para los personajes y también dijo que Carla Estrada espera dar el arranque para iniciar la filmación a finales de este año 2021.

Ya se ha realizado pruebas de maquillaje y peinado

Por otra parte los detalles en cuanto a la cantidad de episodios o distribución de las temporadas del contenido no están confirmados aún. Según la revista TV Notas, los youtubers Jiapsi Yañez y Juanpa Zurita se presentaron a las audiciones para formar parte del elenco de la serie de Gloria Trevi.

Y detallaron que el polémico creador de contenido Juanpa Zurita sería una de las opciones para interpretar a Armando Gómez, en la edad donde conoció a la intérprete mexicana. Quien fue esposo de la cantante y también el padre de sus hijos

Mientras que Imelda Garza ha asistido varias veces al estudio, “Carla la está contemplando para interpretar a Aline Hernández o a Karina Yapor en su juventud, cuando conocieron a Gloria y a Sergio Andrade”, mencionó la persona a la revista de farándula.

Además una de las trabajadoras de diseño de imagen dentro de la producción reveló que incluso ya hizo pruebas de maquillaje, peinados y rasgos físicos de ambos perfiles. Para con esto poder tomar la decisión final sobre su contratación y el personaje al que le daría vida en la bioserie.

“Mucha gente me decía que hiciera el casting“

“Ya ha regresado como tres o cuatro veces a la oficina de producción”; contó la fuente sobre Imelda. La joven es la esposa de Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia. También desde el pasado año 2020 la youtuber Jiapsi Yáñez contó que le agradaría interpretar a Gloria Trevi. Según lo que dijo en su canal de YouTube, gracias a su gran parecido físico con la estrella pudo acceder a encontrarse con Carla Estrada.

Estrada le habría dicho que ella podría ser una opción, pese a no tener experiencia en la actuación, para que dé vida a su ídola. Ya que la originaria de Sinaloa ha confesado a través de sus redes sociales ser una gran admiradora de Gloria Trevi. Y en 2019 asistió a un concierto de la cantante y esta “la reconoció” y la invitó a subir al escenario.

“A los meses -de que conocí a Gloria en su concierto de Mazatlán- sale una noticia de que Gloria Trevi, junto con la productora Carla Estrada, van a lanzar la bioserie, y la gente en redes sociales se vuelve loca y me empiezan a etiquetar en redes. Yo también me emocioné, pero no sabía nada del casting, no tenía relación alguna con Carla Estrada. Mucha gente me decía que hiciera el casting, pero yo no sabía nada de nada”, expresó.

