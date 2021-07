Caso YossTop: Yoseline Hoffman se pronuncia desde prisión

Yoseline Hoffman, más conocida como YosStop, finalmente se pronunció desde prisión, en el penal de Santa Martha Acatitla. A través de sus redes sociales, la influencer envió un mensaje para defenderse respecto al caso de distribución de pornografía infantil en el de Ainara Suárez.

La youtuber apareció el viernes por la noche en Instagram. Según la influencer, su detención no ocurrió por ser “peligrosa”, “lasciva” o “culpable”, sino por “terminalogía”.

“Estoy privada de mi libertad por terminalogía. No es porque sea peligrosa. No es porque sea lasciva. No es porque sea lasciva”, escribió textual.

Posterior a esa publicación, Yosstop, no ha se ha pronunciado hasta el momento.

Yoseline fue aprehendida en la noche del martes en su domicilio por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y llevada al penal femenino de Santa Martha Acatitla de la capital.

La detención se dio luego de las acusaciones realizadas por una joven identificada como Ainara Suárez, quien denunció en marzo a Yoseline por el delito de pornografía infantil y violación equiparada.

