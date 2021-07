La actriz Sherlyn contó la angustia que vivió ante las sospechas de un contagio de Covid-19 de su hijo

Sherlyn reveló en el programa de Isabel Lascurain, transmitido a través de la plataforma YouTube los angustiantes momentos que vivió ante la sospecha de un posible contagio de Covid-19 de su pequeño hijo. La actriz relató cómo fue que su hijo de nombre André, estuvo en contacto con una persona infectada con el terrible virus, el cual se convirtió en pandemia desde hace más de un año.

Sherlyn comentó que asistió a una reunión a la que fue invitada por Alejandro Aguirre. Y entre los asistentes se encontraba un individuo del que no reveló su nombre: “Y llegó este señor con unos chupes encima, que todos lo conocen”, expresó la artista mexicana.

Sherlyn: Yo me quería morir”

Durante la reunión el hombre se le acercó a la actriz y le pidió el favor de dejarle cargar a su bebé.“Entonces llegó y me dijo: ‘déjame cargar a tu hijo’”, al prestarle al pequeño uno de los amigos del anfitrión le dijo “quítale al bebé, que no lo cargue”.

Según Sherlyn al día siguiente Alejandro se comunicó con ella para contarle que el hombre que había cargado a su hijo había dado positivo por Covid-19:“Yo me quería morir”, exclamó la artista.

“Le llamé a Alejandro para reclamarle, le dije: ‘pásame su teléfono porque yo necesito hablar con él’, y él respondió: ‘ya Shey, déjalo así’, pero yo dije: ‘no, necesita escucharme’”, relató la mexicana. Añadió que se descargó con el hombre por ser un irresponsable ante la situación.

“Si tienes dudas no expongas a nadie”

“Le marqué para decirle que era un irresponsable, que cómo se le había ocurrido, que si tenía dudas, ¿por qué no se quedó en su casa?”, dijo notablemente enojada y complementó de esta manera: “hay mucha gente así, que siendo asintomáticos salen de su casa, pero no seas así, si tienes dudas no expongas a nadie”, señaló.

André es el único hijo de la actriz y ha decidido mantener oculta la identidad del padre. Aunque su madre afirma que fue concebido mediante fertilización in vitro. Pero las especulaciones afirman que el pequeño fue producto de una relación fugaz.

Tras el nacimiento de su bebé, la actriz estuvo un tiempo dedicándose a su maternidad, pero ahora decidió regresar a la pantalla chica para trabajar con el productor Juan Osorio en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?: “Y así llegó al final mi Jade! en un proyecto hermoso que marcó mi regreso a las telenovelas después de ser mamá”, expresó la artista.

Descubre más: