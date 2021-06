Intentan conquistar el corazón de Oana Chelaru pero no sería José Andrés Caballero

Oana Chelaru ha estado en la mira de los medios dedicados a la farándula por un supuesto romance con José Andrés Caballero. Su compañero en el programa de baile ‘Soy el mejor’. Pero ahora empiezan a circular rumores de que sería otro el galán que quiere conquistar el corazón de la cantante de Rumania.

Aunque suenan fuertes las especulaciones de un romance entre Oana y Caballero la modelo ya había dicho para ‘De boca en boca’ con una actitud un tanto pícara, que no tiene nada con José Andrés. Al ser cuestionada sobre un video que subió a sus stories de su cuenta oficial de Instagram @oanaoficial donde se le ve “muy a gusto”, como la misma artista extranjera, respondió sin temor qué, “es que José Andrés Caballero es un caballero” -bromeando con el apellido del actor de 28 años-.

“Nos estamos conociendo como compañeros“

El periodista fue directo y le preguntó si le gusta su compañero. “Me parece un chico supersimpático, superamable. Nos estamos conociendo, como compañeros, nada más. Recién llegué al programa. Dejadme un poquitico que me acostumbre. Solo fue un momento natural lo que tú has visto. Porque yo estaba grabando. Quería grabar a todos mis compañeros, y no me esperaba que él viniera detrás. Se metió como a hacer una payasada”, pero el periodista la interrumpió y le recalcó que José le dio un beso en el cuello. “Sí, pero yo creo que él tampoco se dio cuenta. Por lo que te dije que fue algo inesperado, y sin darnos cuenta”, aseguró Oana.

Ahora, el programa de ‘De boca en boca’ intentó que Oana Chelaru contara quien es el caballero que está detrás de ella. Y es que según la periodista del espacio, se rumora que sería un futbolista ecuatoriano que juega en la liga de fútbol profesional de México. Y que además es un hombre muy atractivo de piel oscura, pero la cantate aseguró que no tiene idea de quien se trate.

Ante la pregunta de la reportera sobre los ramos de rosas que recibe constantemente la también modelo, esta dijo que no sabe quien los envía, y si se trata del mismo hombre, porque no llevan firma. “No sé. No tenía nombre -el ramo de rosas- si no lo hubiese dicho quien fue. Yo no puedo controlar eso, les nace y pues yo lo recibo con mucho amor”, señaló la artista.

“Siempre me llegan flores“

La reportera de ‘De boca en Boca’ insistió que sería un futbolista que está en México, y es de piel oscura, pero Chelaru se hacía la desentendida, o realmente no sabe nada al respecto. “Me quedo sorprendida porque no sé quien es. Me pusieron una nota que las flores eran por mi cumpleaños, pero no dejaron nombres ni iniciales”, agregando que constantemente recibe presentes, pero que no conoce su procedencia. “Siempre me llegan flores, y no sé si es el mismo hombre o si son diferentes. No lo sé”.

Lo que sí reconoció Oana es que varios jugadores le escriben a través de sus redes. “Me han escrito muchos futbolistas, muchos futbolistas de Ecuador”, añadió que es una mujer libre y que no está cerrada al amor. “Estoy soltera, estoy con mi mente libre. Si tiene que venir llegará y lo recibiré con amor, si es que es el indicado”.

Para concluir la cantante extrangera confesó que no le importa si es un futbolista, porque no puede juzgar a todos por la mala fama de algunos. “Sí ¿por qué no? No tienen tan buena fama, pero no puedo meter en la misma olla a todos. Hay que darse la oportunidad de conocer”, expresó la artista.

Descubre más: