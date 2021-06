“Esa niña no existe” respondió Carlos José Matamoros a los comentarios que ‘la Puchys’ hizo sobre su relación

Carlos José Matamoros respondió a los comentarios que hizo su expareja con respecto su reconciliación con Cristina Harzer ‘la Gringa’. Y es que Kathe Lino, mejor conodica como ‘la Puchys’, dijo sentirse sorprendida porqué, “como sabemos todos, en ocasiones él nunca la trató bien”, apuntó sin pelos en la lengua.

Por ello Carlos José contestó fuertemente a la modelo, tras haber comentado que la pareja nuevamente va a fracasar. “Para ser honesto, para mí esa niña no existe”, expresó el animador para las cámaras del programa dedicado al mundo del espectáculo ‘De boca en boca’.

“Créeme que no me interesa”

“Ella dejó de existir hace mucho tiempo en mi vida. Ella podrá haber pasado conmigo un año y pico, pero mi esposa y yo hemos tomado la decisión de casarnos. Estuvimos mucho más del tiempo del que yo estuve con ella -la Puchys-“, señaló Matamoros.

Además comentó que confía en que esta vez le irá bien con ‘la Gringa’ porque ella se lo ha asegurado. “Si ella tiene fe en que la relación está fuerte y que podemos llevar a cabo todos nuestros planes, para mí la palabra de mi esposa es la palabra que más vale. Porque es la palabra de cualquier otra mujer que no es mi esposa, si no es mi madre, si no es mi abuela, créeme que no me interesa”.

“No me casé con ella por algo”

A Carlos le tiene sin cuidado lo qu diga o piense Kathe. “Lo que ella crea en su mente, ella puede creer muchas cosas”, agregando que sí le incomoda que hayan personas a su alrededor deseándole el mal. “Sí me molesta que haya gente con malas vibras, con malos deseos hacia mí. Yo estoy enamorado de mi esposa. Yo amo a Cristina“

También confesó que no tuvo el deseo de casarse con Lino porque no la llegó a amar como a Harzer. “No me casé con ella -la Puchys- por algo. Yo me casé con Cristina porque la amo, y ahora la amo más que nunca“, contestó para las cámaras del espacio televisivo.

Para concluir el artista ecuatoriano añadió que no le interesan para nada las opiniones de personas que no son parte de su vida. “Entonces las palabras que a mi me suman son la que viene de las personas que yo quiero. Las personas que no quiero pueden decir lo que sea. Sus palabras son tan irrelevantes que ni siquiera voy a contestarlas“, expresó Carlos José Matamoros.

