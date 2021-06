Gaby Spanic reveló su exclusivo y extraño tratamiento facial para mantenerse joven

Gaby Spanic es una de las actrices más reconocidas de la televisión latinoamericana. A sus 47 años, la recordada protagonista de La Usurpadora ha sabido mantenerse vigente ante los ojos del público.

Además de sus actuaciones en telenovelas, la actriz venezolana también es reconocida por su belleza y por mantenerse joven y lozana con el pasar de los años, algo que ha resultado fascinante para sus millones de admiradores.

Ahora al parecer se conoció el secreto de su piel tersa y brillante. Gaby Spanic compartió su tratamiento facial secreto con el que ha logrado detener el paso del tiempo y verse con un rostro lleno de vida y vitalidad.

Gaby Spanic reveló el tratamiento facial que le ha permitido mantenerse joven y con la piel intacta

En una entrevista con Tv Notas, Gaby Spanic relató la rutina de cuidado del rostro que lleva todos los días, siendo muy sincera a la hora de decir que no se ha sometido, por los momentos, a una cirugía estética, un paso que quiere no dar y prefiere los tratamientos no invasivos.

La actriz venezolana comentó que primero utiliza “toneladas de crema” a través del día, por la mañana, a media tarde y especialmente antes de ir a dormir, para mantener su piel hidratada y libre de impurezas.

Luego de esto, reveló el procedimiento al que se sometió que puede ser un tanto curioso. Gaby Spanic dijo que se colocó un “hilito” en el lado derecho del rostro, que es sobre el que suele dormir todas las noches.

La actriz es una de las favoritas del público, recordada por su papel de villana en La Usurpadora / Instagram: @bardasano

Este método se le conoce como una armonización del rostro. “Como duermo de este lado, ya se va hundiendo esa parte de la cara” comentó la actriz. Estos hilos tienen como fin el mantener la simetria del rostro.

Estos hilos permiten a los músculos del rostro generar su propio colágeno, logrando así recuperar su forma normal, por lo que siempre ambos lados de la cara tendrán simetría y se veran parejas.

La actriz habló sobre el personaje que interpretará en Si nos dejan

Gaby Spanic estará pronto de vuelta a las telenovelas en Si nos dejan, donde interpreta a Fedora Montelongo, una mujer que se enamora de un hombre 25 años menor que ella y tiene que afrontar con las críticas de la sociedad.

La actriz venezolana estará pronto de vuelta en los hogares mexicanos como parte de la nueva telenovela de Televisa / Instagram

La actriz comentó “Mi personaje es muy sexy, es una mujer con tres divorcios encima, con ganas de disfrutar su vida, ama el sexo masculino, está con él, y va a afrontar varias complicaciones”.

Continuó revelando cual será esa complicación “la primera es que se enamora del hijo de su mejor amiga, la protagonista, Mayrín Villanueva, 25 años menor que ella, pero sí se aman, luego viene Samuel, que lo hace José María Galeano y tiene una obsesión con esta mujer, con el personaje de Fedora Montelongo y la amenaza, le pega”.

La telenovela está protagonizada por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas. Ya se estrenó el pasado 1 de junio por Univisión y se espera que pronto llegue al Canal de las Estrellas en su horario estelar.

La historia sigue la vida de Alicia Montiel, una mujer que se separa de su esposo luego de 25 años de matrimonio al descubrir que le era infiel. Conoce a un hombre joven menor que ella y comienza una relación que termina siendo un amor casi imposible.

