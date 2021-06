Danna Paola se manifiesta ante los rumores que la relacionan con Álex Hoyer

Danna Paola, próximamente, cumplirá 26 años en medio de un incesante éxito en su carrera musical. Pero acerca de su vida sentimental la artista no revela detalles de cómo le va. Aunque, finalmente, aclaró qué es lo que está sucediendo con el también músico, Álex Hoyer. Con quien se le ha visto muy juntos, recientemente.

Danna Paola respondió a los rumores que existen sobre un posible romance con Hoyer, luego de que fueran capturados juntos en un viaje a Ibiza, España. Y es que ya las especulaciones de que tienen un amorío vienen desde el año pasado, según los usuarios en las redes sociales, pero ahora suena con mayor fuerza.

“La vida te presenta personas“

Esto tras ser vistos dándose muestras de cariño, entre besos y abrazos, mientras visitaban las playas de la isla europea. Y en entrevista con Linet Puente, la cual fue transmitida por el programa dedicado a la farándula Ventaneando, la actriz y cantante tuvo que romper el silencio y contar la situación que vive con el guapo artista.

Danna confesó que por el momento solo está disfrutando y aprovechando lo que están viviendo. “Bueno, no es mi novio, déjenme ver qué pasa, ¿no?”, respondió ante la pregunta de si tienen una relación amorosa. Agregando que se sienten muy bien juntos. “La vida te presenta personas y para mí Álex, que lo admiro muchísimo, es un gran chico, y nos conocemos desde hace un montón. Lo estamos pasando bien”.

“Es un gran niño, supertalentoso”

Aunque se mostró esquiva para contestar directamente a las preguntas, Danna si dijo qué, “cuando ya me vean que me voy a casar, ya les diré, pero mientras relax. Yo prefiero mantener mi vida privada y las cosas para mí, pero es un gran niño, supertalentoso”, expresó la cantante.

La actriz señaló que ya toda su vida está expuesta, y que lo que respecta a las relaciones amorosas sí quiere guardarlo solo para ella. “Es muy simpático porque yo digo: Toda mi vida está en Youtube, algo tengo que quedarme para mí. Porque no quiero poner en boca de nadie algo que para mí es especial”, comentó la también compositora mexicana.

Los rumores acerca de un noviazgo entre ambos artistas están circulando desde hace mucho tiempo, pero fue la revista TV Notas quien encontró un informante. Este reveló que Danna y Álex ya llevaban un par de meses juntos, pero que no quieren hacerlo público.

Danna: “Puedo salir con quien yo quiera“

“Se llama Álex Hoyer. Es un cantante del género urbano, de Los Ángeles, California, pero que vive en Monterrey. El chavo, aunque no cuenta con el mismo nivel de popularidad que Danna, sí tiene muchos fans, y le va muy bien”, señaló la revista en el artículo.

De acuerdo con la fuente, Hoyer y la mexicana se conocieron por medio de Saak, un productor y cantautor que ha trabajado con ella. “Danna está verdaderamente entusiasmada porque él es un chico muy dulce, tierno, divertido y también talentoso”, aseguró el informante sobre la pareja.

Aunque Danna Paola respondió, recientemente, al Latinx Now!: “Yo no sé, mira, a mí me hacen mucha mala -fama-. O sea, ¿yo qué te digo? Yo puedo tener mil amigos y puedo salir con quien yo quiera, pero aquí me inventan que somos novios. Que esto que el otro, no”, señaló la mexicana.

