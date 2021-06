Vocalista de Blink-182 padece de cáncer; las duras revelaciones de Mark Hoppus

Mark Hoppus, ícono de la banda de pop-punk Blink -182, se sinceró sobre los estragos que le ha dejado la lucha contra el cáncer en los últimos seis meses. De paso, el bajista y vocalista, agradeció el apoyo de amigos y fans a través de redes sociales.

En su cuenta de Instagram compartió un mensaje y una foto de como luce actualmente. Empezó relatando su experiencia con un cómico mensaje: “Hola, sí, quiero un tratamiento para el cáncer, por favor”.

Destacó que se siente ansioso por compartir escenario y liberarse del cáncer. Hoppus en los últimos tres meses ha recibido quimioterapia y admitió que tiene miedo sobre esta enfermedad que lo aqueja.

Durante este lapso de tiempo ha estado recibiendo quimioterapia para el cáncer. “Tengo cáncer. Apesta y tengo miedo, y al mismo tiempo estoy bendecido con médicos, familiares y amigos increíbles que me ayudaron esto.”

“Todavía tengo meses de tratamiento por delante, pero estoy tratando de mantenerme optimista y optimista. No puedo esperar para estar libre de cáncer y verlos a todos en un concierto en un futuro cercano. Los amo a todos”, relató.

Su compañero, amigo y co-fundador de la banda Blink -182 comentó que estaba al tanto del cáncer que padecía el vocalista. Enfatizó que su colega está superando este estrago con un corazón muy abierto.

Se desconoce que área del cuerpo esta comprometida y que nivel de cáncer padece Mark Hoppus, pero gracias a sus imágenes e historias se ve que avanza satisfactoriamente el proceso.

La banda de rock Blink-182 se formó en 1992, logrando éxito comercial en 1999 con el álbum Enema of the State. Su último álbum, NINE, fue lanzado en 2019.

Te puede interesar