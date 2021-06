Este actor de Friends reveló que tiene cáncer en fase metastásica

El actor James Michael Tyler, quien es mejor conocido por su nombre en la serie Friends, como Gunther, sorprendió tristemente al mundo al anunciar que padece de cáncer. Ayer, durante una entrevista en el programa Today de la cadena internacional NBC, informó que ha estado luchando contra un cáncer de próstata que se encuentra en un estado muy avanzado –grado cuatro-.

James Michael Tyler, actor de 59 años, reveló detalles de lo que ha sido su calvario desde que le detectaron la enfermedad en el año 2018. Y que desde entonces ya no se ha podido controlar su avance. Pues en la actualidad se ha extendido a los huesos y la columna vertebral. Lo que le trajo como consecuencia que tuviera una parálisis en la parte inferior del cuerpo.

El actor dijo que “no sentía ningún síntoma“

El interprete comenzó relatando qué: “Me perdí una prueba, lo cual no fue nada bueno. El cáncer decidió mutar en el momento de la pandemia y así ha progresado”, agregando que hasta ese momento, únicamente recibía una terapia hormonal pero, con el paso del tiempo la situación comenzó a empeorar.

“Funcionó de maravilla durante aproximadamente un año. Todo lo que tenía que hacer era tomar una pastilla por la mañana y por la noche, y, ¡boom! la vida era bastante normal. Me sentía bien, honestamente. No tenía síntomas, no sentía ningún síntoma. Y fue muy fácil de regular“, señaló el actor.

Lamentablemente, los doctores o medicina ya nada pueden hacer para curarlo, pues este se agravó el año pasado en plena pandemia y ahora se encuentra en fase avanzada o lo que se le conoce como metastásica. Lo que significa que el cáncer está diseminado en otros órganos o partes del cuerpo.

“Eventualmente, me atrapará”

Así lo explicó en detalle el actor: “Me diagnosticaron que cáncer de próstata avanzado se había extendido a mis huesos. He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años. Está en la etapa 4, así que eventualmente, me atrapará”, comentó James, quien intenta concientizar acerca de la importancia de los controles médicos.

Su grave enfermedad fue la razón de que el actor no asistiera a la tan esperada reunión de los protagonistas de Friends para la televisión. Pues no quería arruinar el show y “decepcionar” a sus compañeros contando la terrible situación que atraviesa.

“Por cierto, Gunther tiene cáncer“

“Quería ser parte e inicialmente iba a estar en el escenario, al menos, con ellos, y poder participar en todo. Fue agridulce, la verdad. Estaba muy feliz de ser incluido en la reunión, pero fui yo quien decidió no hacerlo físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente. Porque no quería que verme fuera una decepción, ¿sabes? No quería que fuera como, ‘ah, y por cierto, Gunther tiene cáncer’”, confesó Tyler, al tiempo que dijo que se ha comunicado con David Schwimmer por mensajes de Instagram. Y que los productores de la serie “conocen desde hace mucho tiempo” su diagnóstico.

Ahora el actor intenta hacer un llamado a todos los hombres a que se cuiden y se hagan las pruebas de detección de PSA para evitar este tipo de enfermedad. “No te rindas. Sigue luchando. Y ten metas. Establece metas. Mi meta el año pasado fue llegar a mi 59 cumpleaños. Lo hice, el 28 de mayo. Mi meta ahora es ayudar a salvar al menos una vida dando a conocer esta noticia”, explicó.

El actor concluyó insistiendo en que cuiden su salud y vean a esto como un problema serio.“La próxima vez que vayas solo para un examen básico o tu chequeo anual, pídele a tu médico una prueba de PSA. Es fácilmente detectable”.

