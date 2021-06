Britney Spears compara a su papá con un “traficante sexual”

Britney Spears testificó ante la corte de Los Ángeles sobre la curatela que ha regido su vida y sus finanzas desde 2008, rompiendo el silencio, y la transmisión de audio de la corte se estrelló cuando innumerables fanáticos inundaron el sitio. “Todo lo que honestamente me gustaría es demandar a mi familia y compartir mi historia con el mundo”, dijo Spears, según The Independent. Ella agregó más tarde: “Realmente creo que esta curatela es abusiva. No siento que pueda vivir una vida plena”.

En un comunicado que duró 24 minutos, Spears dijo que ha tenido que vivir una mentira en público. “No estoy contenta… No puedo dormir. Estoy tan enojado, es una locura. Y estoy deprimido. Lloro todos los días”. Spears también comparó a su padre, James, quien una vez fue conservador de su persona y finanzas y conserva el control sobre su patrimonio junto con el Bessemer Trust, con un traficante sexual, según señaló BuzzFeed.

Spears también dijo que se vio obligada a tomar litio en contra de su voluntad, según Consequence of Sound. “Es una droga fuerte”, dijo. “Puedes tener problemas mentales si permaneces en él más de 5 meses… Me sentía borracho, ni siquiera podía tener una conversación con mi mamá o mi papá sobre nada. Me tenían con seis enfermeras diferentes”.

Britney Spears no puede ser madre nuevamente porque “equipo” no lo permite

Otra revelación oscura: Spears afirmó que sus conservadores le están impidiendo casarse y tener un bebé. “Tengo un DIU dentro de mí para no quedar embarazada, pero mi equipo no quiere que tenga más hijos”, dijo, según The Independent. Además, la cantante dijo que quería el poder de elegir a su propio abogado. “Esta curatela me está haciendo mucho más daño que bien”, dijo Spears. Merezco tener una vida”.

La curatela de Spears se ha convertido en un tema de conversación cada vez más generalizado a lo largo de los años, especialmente después de que la cantante cancelara abruptamente su residencia en “Domination” en Las Vegas en enero de 2019. A principios de este año, The New York Times lanzó Framing Britney Spears, un documental que examinó su ascenso a la fama, el trato insensible que más tarde recibió tanto de los medios como del público,y el movimiento liderado por los fanáticos que ha pasado años hablando en su nombre.