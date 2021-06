La Suka respondió indignada a “los retrasados mentales” que dicen que su bebé sufre de obesidad infantil

Alejandra Sánchez, mejor conocida como ‘la Suka’, quien era reportera del programa de farándula ‘De boca en boca’. El cual se transmite a través de la señal abierta de TC Televisión, se manifestó en contra de los que critican el peso de su segundo bebé. Precisamente, para las cámaras de su antiguo show, la animadora estalló por los constantes comentarios en redes sociales sobre el peso de Mateo, de 5 meses de nacido.

La Suka respondió a toda la gente que opina que su bebé está pasado de peso. Incluso, los comentarios son tan crueles que algunos aseguran que el bebé de meses ya sufre de obesidad infantil. Ante esto la comunicadora social expresó toda la indignación que siente por esas personas.

‘La Suka’: “Gente ignorante que comienzan a insultar a niños menores de edad“

“Créeme que no que no encuentro las palabras perfectas para decirle a esa gente ignorante que comienzan a insultar a niños menores de edad. O sea ¿Qué tienen en la cabeza? No sé, creo que no tienen nada”, indicó la animadora de farándula, agregando que no sabe cómo catalogar a esos ‘haters’. ¿Qué nunca en su casa le enseñaron valores?

“Quisiera encontrar las palabras perfectas para que no se sientan mal, porque no sé, -deben sufrir- alguna enfermedad mental. Son retrasados mentales ¿Cómo critican a un niño?”, manifestó airadamente la Suka, al tiempo que aseguró que su hijo se encuentra en perfecto estado de salud. A pesar de que su vestimenta es para niños de 2 años, cuando él apenas tiene 5 meses.

“¡Gente vaga que no tiene nada qué hacer!”

“Gracias a Dios está en un peso perfecto. La talla perfecta. Mi hijo se pone ropa de 2 años, y sin embargo, yo no me asusto. Alguien me dijo qué, tiene obesidad infantil. Ni siquiera saben qué es obesidad infantil, y desde qué edad la puede tener un niño”, comentó la artista.

Además, hizo un llamado de atención para que paren los abusos verbales en las redes sociales. Tanto en contra de su hijo, como de los de otras personas del medio artístico ecuatoriano. “No tienen ni siquiera inteligencia. No se amarran la lengua para escribir, o decir algo que no tiene nada que ver. Y sí, la verdad es que me causó mucha gracia, y lo he dicho un millón de veces. No solo yo, sino algunas personas conocidas del medio, últimamente. También vi una storie -de Instagram- en la que a la hija de Yaneth Vera le decían que estaba muy flaca ¿Qué les pasa?”, señaló la Suka.

Para finalizar la exreportera y empresaria envió un mensaje de solidaridad para Stefano Navas, por los rumores que circulan respecto a que no es el padre de su bebé. “Lo que tiene que hacer Stefano Navas es borrar y bloquear a esa gente enferma. Gente psicópata que no tiene nada que decir, nada que escribir. Gente mala que simplemente quiere verlo mal. Simplemente eso: borrar, bloquear y se acabó. ¡Para qué dar más paso o perder el tiempo en gente vaga que no tiene nada qué hacer!”, expresó Alejandra Sánchez.

