José Urrutia explota en contra de la “farándula barata” que dice que no toma en cuenta a sus dos primeros hijos

José Urrutia está en la dulce espera pues muy pronto se convertirá en padre por tercera vez. El animador que pertenece al staff de presentadores del programa ‘En Contacto‘, tendrá a Efraín Santiago con la que es su pareja sentimental, la exchica reality Melanie Gallegos, tras cuatro años de relación.

Este nuevo bebé de José Urrutia será el hermanito menor de María Paz, de 13 años; y José Emiliano, de 5. De quienes muy poco se sabe, y por eso ya algunas páginas dedicadas a la farándula han empezado a comentar que el presentador no los menciona ni muestra para nada. A diferencia del hijo que viene en camino con su novia.

“Escriban su veneno como siempre de mí, pero con ellos no“

Es por ello que Urrutia explotó en contra de los medios que se han encargado de criticarlo y hablar mal, asegurando que tiene favoritismos y deja de lado a sus primeros hijos. “Estos son mis bellos hijos. No me gusta exponerlos a gente horrible y venenosa que se esconde detrás de cuentas falsas y farándula barata ¡¡¡Sí a ustedes les digo!!!”, comenzó el texto el modelo y bailarín.

Este mensaje se encuentra posteado en su cuenta oficial de Instagram @urrutia1981 la cual, el también actor, usó para descargarse y explicar los motivos del porqué casi no publica a sus otros hijos. “Yo amo a cada a uno de ellos. Sé que no soy el mejor papá del mundo, pero siempre estaré para ellos cuando me necesiten y daré mi vida si es necesario“.

Agregó qué si alguien tiene algo en su contra que él hará frente, pero que no se metan con ninguno de sus hijos. “Así que les pido métanse conmigo. Escriban su veneno como siempre de mí, pero con ellos no”, añadiendo que ellos son inocentes de toda la maldad de la gente. “Porque no tienen la culpa, de gente falsa que solo crítica y destruye”, concluyó José.

José: “Nunca quise ponerle Efraín a mi hijo por rating“

Dejó además los nombres de sus niños: “María Paz Urrutia Millán, Emiliano José Urrutia Peralta“, y del bebé que pronto nacerá, “Efraín Santiago Urrutia Gallegos”, quien le debe su nombre al presentador asesinado, Efraín Ruales. Compañero de Urrutia en el matinal transmitido a través de la señal de Ecuavisa para todo Ecuador.

Con respecto a esto el animador señaló. “Yo en el programa lo dije: a mí nadie me obligó ponerle su nombre a mi hijo. Esa es una cosa que a mí me nació, le nació a mi mujer, porque me sentía muy mal, despedazado. Nunca quise ponerle Efraín a mi hijo por rating. A mí me nació hacerlo: para honrarlo; agradecerle; para decirle que se lo extraña. Para no olvidarlo”, expresó para el diario El Universo.

Pero esta no es la primera vez que José le hace frente a las criticas y opiniones de la prensa y los usuarios en las redes sociales. El animador ha sido fuertemente señalado tras el asesinato de Ruales, por supuestamente, querer ocupar su lugar imitándolo, y por un inconveniente que se dio durante un programa en vivo, con ‘La Coqueta’ Evelin Calderón.

Descubre más: