Kourtney Kardashian luce increíblemente sexy entre bikini, risas y botas de vaquero en una foto épica

Kourtney Kardashian destacó su figura en un bikini negro con botas de vaquero. La estrella disfrutó de un tiempo para sí misma en su mansión de Palm Springs. La estrella de Keeping Up With The Kardashians, volvió a tirar la cabeza y pareció estar soltando una risa jubilosa en una increíble fotografía natural. Kourtney destacó su barriga plana en el traje de baño, que presentaba una parte superior halter y fondos de corte alto.

La socialité elevó su estatura y mostró sus piernas tonadas en un conjunto de botas de vaquero oscuras cubiertas de diseños similares a las alas. También bloqueó parte del sol con una camisa abotonada beige que estaba cubierta de texto y dibujos y se dejó desabrochada.

La estrella del reality parecía estar meciendo un look de maquillaje mínimo y cubrió sus desordenadas mechones con una gorra deportiva beige. Kourtney parecía tener la sala de estar de su casa de vacaciones detrás de las puertas correderas de piso a techo, y el reflejo en las ventanas parecía mostrar la piscina de su casa en el desierto.

Kourtney Kardashian y Travis Barker de paseo en familia

La nueva pareja de Kourtney, Travis Barker, no se ve en ninguna parte de las fotos, pero los dos parecían haber pasado tiempo juntos recientemente, ya que compartió una galería de fotos de ellos como pareja paseando por los parques de Disney. Además, ella celebró las habilidades culinarias del baterista de Blink-182 en una publicación de seguimiento de Instagram Stories con un primer plano de una bebida de matcha verde espumoso que había preparado para ella.

Travis ha sido amiga de la familia del clan Kardashian-Jenner durante años, pero no fue hasta enero de este año que los fanáticos sospecharon que podrían estar saliendo después de que él escribió varios comentarios coquetos en sus publicaciones de Instagram. Las fuentes vincularon oficialmente a los dos más adelante en el mes, y desde entonces han pasado de solo compartir pistas de su relación en las redes sociales a ser descarados sobre mostrar sus afectos.