Se revelaron detalles de las pruebas que Frida Sofía usará en el caso de abuso sexual contra su abuelo Enrique Guzmán

Frida Sofía ya interpuso la demanda legal en contra de su abuelo Enrique Guzmán por haberla “manoseado” desde que era una niña de 5 años. Así lo confesó la influencer y cantante durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante. Y luego de por fin hablar acerca del tema, decidió acusarlo ante la Justicia.

Frida Sofía de 29 años, impuso el caso ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, hace apenas unos días. Por esto el mismo Gustavo Adolfo exhibió los detalles de la demanda legal que acusa al famoso cantante de rock mexicano.

“Yo creo que va a estar muy fuerte”

Gustavo comenzó diciendo que ya se ha recabado todo lo necesario para contar con pruebas que corroboren el abuso sexual infantil del cual fue víctima por varios años Frida Sofía. “Testimonios de maestras, institutrices, escoltas, choferes y jardineros. Mensajes, fotografías, videos, testimonios. Además exámenes periciales, psicológicos y psiquiátricos”, indicó el comunicador.

Prosiguió ahondando en el tema: “Entonces va a llegar con las periciales, psicológicos y psiquiátricos, con los testimonios y con las denuncias. Yo creo que va a estar muy fuerte”, precisó Infante. Asimismo, el licenciado Xavier Olea, también defensor de la artista, Daniela Berriel por un caso de abuso sexual, fue entrevistado en el programa de espectáculos Ventaneando.

Pati Chapoy y Linet Puente conversaron con el abogado sobre el caso de Frida Sofía. “Es mucha información la que había que recopilar. Estamos trabajando en ella. Se contrataron a peritos que están haciendo su trabajo y esas periciales lleva su tiempo trabajarlas. Básicamente eso”, comentó para el espacio espectáculos de TV Azteca.

“Pueden llevar varios años”

Para concluir el representante legal de la hija de Alejandra Guzmán señaló qué: “Tanto el de Daniela como el de Frida Sofía son asuntos que en todas sus etapas procesales pueden llevar varios años”, expresó. Por su parte la influencer y entrenadora fitness alegó respectó al tema qué: “Todos pensando que lo que me importa es el dinero, por favor. Fácil sería hacerme la mustia, callarme los abusos y asquerosidades que se callan y hacen ellos ¿Cómo para qué?”.

“¡Dinero viene y va, gente! Yo no necesito andar de buitre esperando que se mueran para recibir un dinero… ese es otro. Ubíquense pinch* haters, ni si quiera se imaginan lo que es la fama y el dinero. No se confundan”, escribió desde su cuenta de Instagram @ifridag en un post del programa Suelta la sopa. Después lo compartió en sus stories.

Frida: “Hubiera estado mejor el tiempo y el amor“

También, la modelo usó sus redes sociales para acusar a su madre de robarle una propiedad que le heredó su abuela paterna. “El depa… hubiera estado mejor el tiempo y el amor. Ya con su pinch* depa que al final es lo único que según ella me dio con amor. Al final, si quieren hablar de propiedades. Ella me debe una casa que me regaló mi abuela paterna, que vale mucho más que esta pinch* jaulita de oro.

“O sea, que mejor díganle a la ‘YO-YO’ que me devuelva mi casa, pero primero: mi inocencia. Que me devuelva la niñez; mi libertad y mi virginidad. Ya que también me la robaron por su culpa. Por estar borracha e inconsciente y metiendo a cualquier hombre al hotel”, concluyó Frida.

