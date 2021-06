Oana Chelaru responde a los rumores sobre un posible romance con José Andrés Caballero

A la nueva integrante del programa de baile, ‘Soy el mejor’, Oana Chelaru se le ha visto muy cariñosa con su compañero José Andrés Caballero. Y en los pasillos del canal han comenzado a sonar los rumores de una posible relación amorosa entre los guapos artistas.

La originaria de Rumania, Oana Chelaru, parece haber conquistado el corazón de Caballero. Por eso, las cámaras del programa de farándula ‘De Boca en Boca’ encararon a la modelo y cantante. Y la modelo y cantante respondió con una actitud un tanto pícara acerca del acercamiento que tiene con José Andrés desde su llegada al reality show de baile.

Oana: “Me parece un chico supersimpático“

Al ser cuestionada sobre un video que subió a sus stories de su cuenta oficial de Instagram @oanaoficial donde se le ve “muy a gusto”, como la misma artista extranjera, respondió sin temor qué, “es que José Andrés Caballero es un caballero” -bromeando con el apellido del actor de 28 años-. El periodista fue directo y le preguntó si le gusta su compañero. “Me parece un chico supersimpático, superamable”.

“Nos estamos conociendo, como compañeros, nada más. Recién llegué al programa. Dejadme un poquitico que me acostumbre. Solo fue un momento natural lo que tú has visto. Porque yo estaba grabando. Quería grabar a todos mis compañeros, y no me esperaba que él viniera detrás. Se metió como a hacer una payasada”, pero el periodista la interrumpió y le recalcó que José le dio un beso en el cuello. “Sí, pero yo creo que él tampoco se dio cuenta. Por lo que te dije que fue algo inesperado, y sin darnos cuenta”, aseguró Oana.

“Si llega el amor bienvenido sea“

“Nos tenemos mucho cariño. Todos los compañeros nos amamos aquí en el programa“. Además la rumana de 25 años recalcó que en este momento no quiere tener que ver con nadie sentimentalmente. “No quiero conocer a nadie. Estoy superenfocada en mí, en la música”. Sin embargo, sí dijo que si le llega el amor lo recibirá con los brazos abiertos. “Pero si llega -el amor- bienvenido sea. Tampoco cierro la puerta al amor.”

Asimismo, dejó saber cuales son las cualidades que busca en un hombre al momento de ser su pareja. “Para mí con que sea educado, que es lo más importante”. Dijo antes de agregar que conoció a la mamá de José Andrés. “Caballero es muy educado y tiene una madre bellísima”. Agregando que el encuentro con la madre de Caballero fue de casualidad, en una fiesta donde estuvo parte del staff de los artistas bailarines de ‘Soy el mejor’.

Oana concluyó diciendo que entre ella y José no hay ninguna relación. “Es solo eso, y no pasa nada más”. Aunque hace unos minutos la artista quien se encuentra de cumpleaños número 26 hoy, reposteó una storie, en la cual aparece al lado del actor ecuatoriano, y a los dos se les ve muy sonrientes y sentados juntitos.

