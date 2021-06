Paola Farías responde a los que la critican porque no se viste de acuerdo a su edad: “Ser sexi no es vulgar”

Paola Farías volvió a referirse a todas las personas que se han dedicado a criticarla a través de las redes sociales. La animadora y cantante, mejor conocida como ‘la Cocotera’ expresó su sentir acerca de los que la han llamado “vulgar” por su manera de vestir. Y que además no consideran que sea acorde para “una mujer de su edad”.

La también modelo Paola Farías, aseguró que no le preocupan los malos comentarios porque ella sabe qué ejemplo le está dando a su hija, Ana Victoria Navarro, de 17 años. Alegando que todo lo que ha logrado a lo largo de su vida ha sido gracias a su esfuerzo trabajando y sin ayuda de hombres.

Paola: “¡Ay qué vulgar!”

Las palabras de Paola Farías fueron replicadas por la cuenta de Instagram de @farandulerostvec en el corto clip la artista nacida en Esmeraldas, Ecuador comienza diciendo qué “el mejor ejemplo que yo le puedo dar a mi hija, es el de que yo soy una mujer trabajadora, de que no he dependido nunca de ningún hombre. Y que a mí ninguna persona me va a comprar”, señaló Farías.

También, la artista quien estuvo como invitada hace unas semanas en el programa de baile ‘Soy el mejor’, transmitido a través de la señal de TC Televisión, comentó que la ropa nada tiene que ver con la clase de persona que es cada quien. Porque indistintamente de cómo ella elija lucir, sigue siendo una mujer trabajadora.

Por ello continuó explicando qué: “Hay mucha gente que cuando tú te pones una ropa sexi -dice- ¡Ay qué vulgar!”. Agregando que recibió cientos de comentarios cuando hace poco decidió usar una prensa de vestir muy diferente a su estilo corto y sensual.

“La decencia no tiene nada que ver con la ropa“

“El otro día me puse un vestido largo, y me dijeron así es que tiene que vestirse una mujer decente. ¡Ah ver, disculpa, estamos mal!”, Paola además fue enfática al decir que no se puede definir la decencia por la clase de vestimenta que acostumbre a usar una persona.

“La decencia no tiene nada que ver con la ropa; son tus actos del día a día”, y para concluir señaló que se ha esforzado trabajando para obtener el éxito y las comodidades con las que cuenta en la actualidad. “Yo sí me puedo jactar de decir mira mi amor yo todo lo que tengo es con el trabajo de esta frente, no con otra, por si acaso”, aseguró Farías.

Ya hace unos días ‘la Cocotera’ había respondido a los usuarios que la criticaban en las redes sociales por no lucir como una “señora de 46 años”. “¿Desde cuando hay edad para vestirse?”, contestó tajantemente la actriz en su cuenta @paolafariasoficial Quien es expareja del famoso presentador Gustavo Navarro, padre de su hija.

