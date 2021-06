Frida Sofía lanza fuertes comentarios hacia su madre Alejandra Guzmán tras denunciarla legalmente

Frida Sofía, después de tantos años en silencio, está dispuesta a hacer que su abuelo pague ante la Ley haber abusado sexualmente de ella, desde que era una niña de 5 años. Tal y como lo dijo cuando decidió hablar ante las cámaras con el periodista Gustavo Adolfo Infante, irá hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia, y su madre Alejandra Guzmán, también deberá pagar por ello.

La joven cantante, modelo y empresaria Frida Sofía Guzmán Pinal, comunicó a través de sus redes sociales que ya presentó el caso formalmente. Dando detalles del por qué hasta ahora decidió hablar acerca de los abusos de los cuales fue víctima, no solo a manos de su abuelo materno, sino también de su madre, la llamada ‘Reina del rock’.

Frida: “Cómo pueden existir seres tan retorcidos“

Tras llevar el caso al juzgado, la cantante apareció explicando qué fue lo que la motivó a confesar su pesadilla en dicha entrevista. “Durante la entrevista me solté y no pude callarme más. No soy una persona que se vende para contar su vida y llamarla una exclusiva, a muchos les cuesta entender que esta no fue una exclusiva que yo vendí. Es la realidad de lo que ha sido mi vida, y no está a la venta”, aclaró.

A pesar de la manifestación de respaldo del público de su madre, Frida se expresó, nuevamente, a través de las redes para denunciar la presunta actitud violenta de Alejandra. La artista de 29 años comentó que contrario a lo que todos piensan, la hija de Silvia Pinal no es una buena persona y que incluso es una hipócrita con sus fanáticos.

“Qué asco que una persona por ser artista quiera mostrarse como una buena persona cuando tiene el corazón negro de maldad. Destruyendo un ser humano desde su niñez”, comenzó diciendo la influencer, agregando qué: “De todo esto deduzco la gran envidia por su hija. Se cree una escuincla de 15 años. Cómo pueden existir seres tan retorcidos en todos los sentidos que tapan su caca, pero ya la gente no es estúpida. Se dieron cuenta de la verdadera personalidad y del monstruito que se oculta detrás de la fama”, concluyó.

“Alejandra está relacionada con los delitos de violencia familiar y corrupción de menores“

Pero aprovechó el momento para compartir en los stories de su Instagram @ifridag extractos de videos tomados de programas de espectáculos. En los clips la modelo trató de mostrar con énfasis en una nota que habla del supuesto amorío que sostuvo Alejandra con un exnovio de Frida. Se trata del modelo Christian Estrada.

Con esto la mexicana, confirmó que sigue en pie ante su decisión de que su madre pague ante la Ley. Como lo dejó saber, hace unos días en conferencia de prensa, el equipo de defensa legal del grupo Olea & Olea. Que se encargó de explicar que la demanda que interpuso Frida Sofía se realizó de manera conjunta contra Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán.

Exponiendo en detalle los cargos por los que se acusa a ‘la Reina del rock’: violencia familiar y corrupción de menores. Dejándola libre solo del delito de abuso sexual: “No es complicidad. Es una sola denuncia contra dos personas por tres delitos. El Ministerio Público es quien determina si hay delito y quién lo cometió. Alejandra Guzmán está relacionada con los delitos de violencia familiar y corrupción de menores, con el abuso no hay una relación directa”, informaron los representantes legales.

Descubre más: