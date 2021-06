Alex Rodríguez sigue el ejemplo de Jennifer López y se reúne a entrenar con su exesposa Cynthia Scurtis

Mientras Jennifer López y Ben Affleck continúan su romance reavivado, Alex Rodriguez se ha reunido con su ex esposa, Cynthia Scurtis. Durante el fin de semana, Rodríguez reveló a los fanáticos que, junto con Scurtis y otros familiares y amigos, había completado un desafío de acondicionamiento físico de 54 días.

“Cynthia es una mamá de clase mundial para nuestras niñas … sin embargo, envolviendo hielo?!?!?! LOL”, escribió el profesional retirado de MLB a través de su Instagram Stories el sábado de Scurtis guindando una aparente lesión en la pierna. Rodríguez también compartió una serie de fotos, algunas de ellas mostrando su brazo alrededor de Scurtis. “54D – Eso es una envoltura”, subtituló la publicación.

“Hoy completé un viaje de nueve semanas con 22 de mis compañeros de clase. No podría estar más orgulloso”. “Liz, Ashleigh, Amanda, JoJo, Cynthia y Angel también lo aplastaron”, agregó. Recordemos que ARod y Scurtis estuvieron casados de 2002 a 2008 y comparten dos hijas, Natasha y Ella. Por otra parte, el deportista y su ex prometida López cancelaron oficialmente su compromiso de dos años en abril de 2020, a través de una declaración conjunta el 15 de abril para el programa US Today.

Jennifer López y Alex Rodríguez dan rienda suelta a otras citas

“Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo”, dijeron en el comunicado. “Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Nos deseamos lo mejor unos a otros y a los hijos de los demás. Por respeto a ellos, el único otro comentario que tenemos que decir es gracias a todos los que han enviado palabras amables y apoyo”.

A más de un mes después de su separación, Rodríguez compartió una publicación críptica a través de su Historia de Instagram sobre adaptarse a su vida de soltero. “Estoy a punto de entrar en un nuevo comienzo en mi vida”, escribió. “Todo lo que no me sirva es borrar de mi vida. Está surgiendo una nueva energía. Nuevos niveles se están desbloqueando para mí mental, física y espiritualmente. Sigo siendo paciente y sé que esta nueva etapa de mi vida está llegando”.