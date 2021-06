Valentina Camacho contó la traumática experiencia que vivió siendo novia del conferencista acusado de fundar una secta sexual

Valentina Camacho contó todo acerca de la secta sexual que fundó su exnovio Ricardo Ponce. Esto luego de que hace unas semanas, la youtuber Maire Wink compartió un video en el cual reveló, junto a otras mujeres, que fueron abusadas sexualmente por ‘el Sanador’. En uno de los retiros “espirituales” que este organizaba.

Valentina Camacho conversó con Telemundo sobre las acusaciones en contra de su expareja. Confirmando todo lo dicho por las víctimas en el caso, incluso, dijo que ella fue testigo de la incomodidad que se vivía en las sesiones. Y que así que se percató que todo era “sexual”. Además, dio detalles de cómo fue su relación con el conferencista.

“Todo era muy sexual“

Comenzó explicando que en un principio cada una tuvo algo de responsabilidad por idolatrar a Ponce, pero que esto no le daba derecho a tomarlo para abusar de ellas. “Si bien, somos responsables porque al final nadie nos puso una pistola para estar con él. Sí hay una total manipulación, porque él se aprovecha de tu dolor. Y a través de eso, él empieza a envolverte hasta llegar al punto en el que lo único que quiere es acostarse contigo”, declaró.

Recordando además que conoció a Ricardo cuando mientras atravesaba un momento complicado en su vida. Contó que se sentía emocionalmente inestable y quería solucionar todos sus problemas. Por lo que se acercó al conferencista. Luego de un tiempo se dio una relación amorosa, y según comentó nunca supo si él le fue infiel.

“Lo que yo percibí es que no había nadie, más pero sí sentía que todo era muy sexual con él. Los momentos que sí estuve compartiendo con el grupo fue muy claro cuando él empezó a acercarse a otra chava que era casada”, expresó, al tiempo que recordó que su exnovio le dijo a la mujer que para solucionar su apego debía divorciarse.

“Tenía ganas de decirle a todas: es un falso, es un estafador“

Camacho quiso notificarle a todo el mundo, luego de esa experiencia que su novio no era lo que ellas pensaban, pero no pudo hacerlo. Ahora, lo califica como una persona egocéntrica que sólo se preocupa por su apariencia física. “Yo tenía ganas de decirle a todas: ´es un falso, es un estafador´. Para empezar tiene una neurosis. No lleva una vida dentro de lo que puedo llamar normal“.

“Está obsesionado con su cuerpo, todo el tiempo era verse al espejo, estar hablando de sus proteínas, iba dos veces al gimnasio”, aseguró. Además indicó que ella no sentía mejoría en cuanto a su salud mental con las prácticas de Ricardo. “Yo le decía: ‘es que siento que yo no estoy como mejorando contigo’. Se molestaba y me decía que era súper necia. Y que ya no iba a estar perdiendo el tiempo conmigo. Que si quería curarme ya sabía cómo tenía que hacerlo”, comentó.

Para finalizar, Valentina dijo estar feliz porque por fin Ponce fue desenmascarado. “Me dio mucho gusto saber que por fin alguien había roto el silencio. Fue más temprano que tarde que todo esto se sabe. Ojalá que llegue a muchos lugares”, señaló.

