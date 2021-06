¡Estalló Dayanara Peralta! Tras la lluvia de criticas debido a su aumento de senos y porque sus filtros la hacen lucir “trans”

Dayanara Peralta finalmente respondió a las fuertes críticas de las cuales era objeto por su renovada apariencia física. Pero ahora los usuarios de las redes sociales no solo cuestionan a la artista por su manera de vestir, el ritmo o la letra de sus canciones, como pasó con ‘el Desquite’. Desde hace uno tiempo están hablando acerca de el exceso de filtros que usa en sus fotografías. Y porque hace unos días decidió hacerse una cirugía de aumento de senos.

La exreina de belleza y represente de Ecuador en el LX Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Dayanara Peralta, cansada de recibir comentarios desagradables en sus redes sociales, grabó un video. En el que le dice a todos que “no me importa” lo que la gente piense y diga de ella. Que se siente bien con su aspecto. Admitiendo que sí usa aplicaciones para mejorar sus fotografías, pero que es problema de ella y lo seguirá haciendo. Aunque a los demás eso les moleste.

“Que parezco trans, que se me ve terrible“

La cantante nacida en Guayaquil, apareció en su cuenta de Instagram, mientras se quitaba el maquillaje, usando tan solo una bata de baño, y comenzó diciendo: “Recibiendo “hate” de parte de algunas mujeres. Me dicen en mis últimas fotos: que parezco trans, que se me ve terrible“, agregando que se realizó el aumento mamario porque simplemente quiso. “Que ¿por qué me operé las chichis? Yo me puse chichis. Porque a mí me dio la gana de ponerme chichis. Si tú no te quiere poner cool, y si te las quieres poner también está cool“.

Añadió en un tono muy serena, y entre sonrisas: “Haz lo que a ti te dé la gana. Ya yo se los he dicho alguna vez, pero hay que refrescarle porque se olvidan. Si yo quiero usar lentes de contacto ese es mi problema, no el tuyo. Si yo quiero subir una foto con filtro es mi problema, no el tuyo. Y si mañana me ves en la calle y soy ‘Chucky’, ya pues. ¡I’m sorry por la decepción! Pero es mi problema no el tuyo”, expresó Dayanara.

Dayanara: “No me sigas“

También hizo hincapié en que las personas que critican y hablan mal de los demás es porque no son felices. “Te invito a que seas feliz y a recordarte que la gente feliz no habla mal de los demás“, luego la esposa de Jonathan Estrada, quien también es su productor, indicó que al que no le guste como ella es que no la siga. “En resumen. No te quedes en esta red social para lanzar criticas. Si no te sientes bien con las fotos que subo; si te ofende que use un escote; si te molesta que use lentes de contacto; si no te gusta que use filtros ni maquillaje. Y demás cosas que como artistas yo me siento feliz de poder hacerlo, no me sigas“.

Peralta trató de hacer reflexionar a los usuarios acerca de lo desagradable que es leer insultos, y mucho más porque la mayoría vienen de mujeres. “Pero en serio no te amargues ni pierdas minutos de tu tiempo escribiendo un comentario dañino hacia otra mujer. Me duele decirlo chicas, pero la mayoría, a veces, son mujeres las que critican a otra mujer”, añadió que no hay unión entre el género. “No seamos doble discurso: defendiendo por un lado, criticando todos los días por el otro. ¿De que bando estamos? Les quiero. Más amor, menos critica, por favor. Chao”, finalizó Dayanara en las stories de su Instagram que fueron grabadas por Faranduleros Tv Ec.

