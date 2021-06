Dayanara es criticada por “no parecer ella” en sus nueva sesión de fotos compartida en Instagram

La cantante Dayanara está siendo duramente criticada en las redes sociales por su nueva sesión fotográfica. En una publicación de Instagram, la estrella musical luce muy diferente a como comúnmente se ve frente a la cámara, por lo que muchos de sus fanáticos comenzaron a dejar en la caja de comentarios su inconformidad. “Te ves diferente, linda pero no pareces tu”; “Demasiado Photoshop parece hombre”; “Es photoshop o se infló el busto? Me gusta su look natural por lo que es linda sin todo ese maquillaje artificial. Donde está la verdadera Dayanara?”; son parte de las impresiones.

Hasta el momento Dayanara no ha emitido ninguna respuesta a estos mensajes de sus fanáticos. Al día siguiente de la polémica imagen, compartió otra postal junto al copy “Ya se viene lo nuevo dentro de días! ✨🦋 Pero esta noche les cuento en chiqui que dormiré inmensamente feliz ! Gracias por esas +5 Millones de Views ! Ustedes son los mejores fans del mundo mundial ! 💕”.

Estas publicaciones vienen de la mano de lo que será su próximo tema. “Les voy a cantar un pedacito de mi próxima canción… ahí les va”, dijo Dayanara hace unos días en un clip con el que dio a conocer la primera estrofa del tema, cuyo título dejó entreabierto. “Qué les pareció este pedacito ah? 💓✨🌸 Ya adivinaron cómo se llamará? ? 👇👇👇 R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ☕️”, escribió en la publicación.

Dayanara supera el mal rato de “El Desquite”

Esta lírica romántica llega después de enfrentarse a la polémica mediática con el hit “El Desquite”. Hace unos meses Dayanara lanzó el tema en el que usó el ritmo y la frase clave del himno del movimiento feminista “Un violador en tu camino”, desatando fuertes críticas. “Y la culpa no era mía si me gustaba lo que él me hacía”, canta la estrella en el coro de la canción.

“La gente que sigue mi carrera sabe que desde el inicio como mujer siempre he estado intentando empoderarlas. A mi manera, desde mi trinchera,… con mi nueva canción ‘El Desquite’ hablo exactamente de lo mismo… dije ‘voy hacer una canción divertida, en la que exprese esa igualdad. De que lo mismo que hace un hombre puede hacerlo uno mismo como mujer’…. De manera inocente”, explicó en su momento.