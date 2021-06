Se destapa la verdad sobre la ausencia de Vicente Fernández Jr. en el cierre de su campaña como diputado

Mucho se ha especulado acerca de la “desaparición” de Vicente Fernández Jr, en plena campaña. Para ser diputado por el partido PES en Guadalajara, Jalisco, en lo que serán los comicios más grandes en la historia de México. Pero aún nada se sabe del artista, aunque José Joel, quien aspira a la diputación local, asegura saber qué pasó con el hijo del ‘Charro de Huentitán’.

Vicente Fernández Jr, según el candidato del Partido Encuentro Solidario (PES), está alejado de la luz pública, desde el pasado 12 de abril, porque recibió una amenaza. El hijo del Príncipe de la canción, señaló que lo último que supo en el partido conservador fue que Fernández, “tuvo roces con alguien que le quería hacer daño”.

“Ojalá se encuentre bien”

En entrevista con Despierta América, confesó que lo que se enteró fue que su ausencia se debe a un problema con una persona que le quiere hacer daño. “No se nada. Me quedé en lo mismo, lo estábamos esperando y la verdad es que me estoy enterando por ustedes que ya no llegó. No sabemos si esté por llegar. Lo único que sabemos es que tuvo un roce con alguien que les quiso hacer daño. Pero ojalá se encuentre bien”, dijo el hijo de José José.

También suenan especulaciones acerca de que Vicente Junior podría estar en una clínica de rehabilitación. Según dijo el programa Chisme No Like. Otra hipótesis que se maneja es que el cantante podría haber dejado el país por un supuesto conflicto con autoridades. Esto lo informó la periodista de espectáculos Ana María Alvarado.

“Se encuentra fuera del país“

En el matutino Sale el Sol, la comunicadora reveló que una amistad cercana al hijo de Vicente Fernández le comentó que el cantante tiene problemas con la Secretaría Marina (SEMAR). Por incumplimiento de pagos de un terreno del que es dueño en Puerto Vallarta.

“Fíjate que otra amistad me dijo que también tenía problemas en la Marina porque tiene alguna propiedad en Vallarta. Y que también debe ahí los pagos de la Marina. Entonces no sé por dónde va el asunto. Porque como que lo veo muy complicado. Hay como versiones muy opuestas”, señaló la periodista.

Otra versión fue aportada por su propia novia, Mariana González, quien le confesó al periodista Eliud Arce, que Vicente habría dejado el país. “Mariana González, muy amablemente me comentó que se trata de una situación familiar y que no está en México, que se encuentra fuera del país. No sabemos en dónde, si en Houston, si en Estados Unidos. En dónde, no sabemos”, informó Arce.

Vicente debía presentarse al cierre de campaña

Entre estos rumores, el Encuentro Solidario culminó ayer sus actos proselitistas. En el cual se esperaba que Vicente formara parte del evento de clausura. Pero el cantante y político nunca llegó y su ausencia fue tema de conversación en las redes sociales.

Su colega, José Joel explicó el PES no ha tenido problemas con grupos criminales ni amenazas de muerte. “Estamos preparándonos para este seis de junio. La situación está muy pesada, pero nos hemos defendido bien en cuanto a los ataques. Como decirlo, los ataques personales, sabemos que hay una persecución por todos lados, pero a nosotros nos ha ido bastante bien”, declaró a Despierta América.

“Yo de manera individual no tengo ningún problema. Yo que he trabajado tanto, tengo amigos de la comunidad. Nos están apoyando. Mientras nos llevemos bien, nos seguiremos acomodando”, expresó el candidato y artista.

