Kalimba se manifestó porque él no fue consultado para realizar la bioserie de la banda OV7

Kalimba sorprendió al revelar que él no ha sido informado acerca del proyecto televisivo de la banda. El cantante quien formó parte de la famosa agrupación juvenil junto con: Erika Zaba, Lidia Ávila, Mariana Ochoa, Óscar Schwebel, Kalimba, M’balia Marichal y Ari Borovoy, aseguró que no tiene idea de la bioserie de OV7 que ya se está en proceso en Estados Unidos.

El cantante mexicano Kalimba quien saltó a la fama tras su paso por el grupo no ha sido informado de nada. En entrevista con el programa Ventaneando, conversó sobre el proyecto que lidera el empresario José Bastón y en el que también participa su esposa Eva Longoria.

Esto tras la confirmación de Mariana Ochoa y Óscar Schwebel, acerca de la realización de la serie de la agrupación. Además aportaron importantes detalles como que empezará a rodarse próximamente y quienes son los encargados de llevar a la pantalla la la producción de la exitosa banda.

“Ya ahí me mandan mis regalías“

Desde hace meses se supo acerca de la bioserie y que Óscar junto con un equipo de escritores ya tienen listo el argumento de la historia. La cual contará la vida de los integrantes de la banda. Sin embargo, Kalimba dijo que no se había enterado, y que a su parecer debieron informarle.

“Que Dios los bendiga. Será una gran serie. Ya ahí me mandan mis regalías. Mi punto de vista es que me deberían de avisar a mí, porque al parecer a ti ya te avisaron y a mí no, entonces no sabía que se iba a hacer la serie”, señaló el intérprete.

“Somos una familia y las familias no están siempre bien“

Kalimba Kadjaly Marichal Ibar, nombre completo del artista, agregó que esta serie debe dar a conocer la esencia positiva de la banda: “Me tendrían que enseñar el libreto y me tendrían que enseñar qué tipo de serie va a ser. Obviamente a ninguno de los OV7 le interesa una serie de chismes. A ninguno de los OV7 le interesa una serie dramática. OV7 ha sido siempre un grupo triunfante, un grupo exitoso”, explicó.

Agregando además que fueron más que un grupo de amigos, fueron como una familia. “Definitivamente no siempre hemos estado bien, porque somos una familia y las familias no están siempre bien. Los seres humanos no están siempre bien”, añadió el artista mexicano.

Esta polémica solo confirma los rumores de que la relación entre los integrantes de OV7 no es nada buena. Esto se habría dado tras la separación del grupo de la empresa Bobo Producciones, propiedad de Ari Borovoy, de quien se dice no ha sido transparente en cuanto al tema económico con sus excompañeros.

“Eva Longoria no tiene nada que ver conmigo, mis compañeros sí“

“Te puedo decir que tal vez del 8 al 10 por ciento, como máximo en nuestra carrera, hemos tenido roces. Y el otro 90 ha sido solamente gozo, amor, alegría, trabajo, disciplina, gusto, ¿sabes? Todas las cosas buenas que puedas sentir arriba y abajo del escenario. Entonces no tendría que ser una serie que tire más hacia un lado o al otro. Cuando ha habido un lado que siempre ha prevalecido en el grupo que es el amor”, explicó el hermano de M’ Balia Marichal.

Con respecto a lo que pasaría si siguen sin notificarle acerca del proyecto, Kalimba respondió. “Yo no me meto en estos líos. Seguramente no se las brincarán (las trancas). Eva Longoria no tiene nada que ver conmigo, mis compañeros sí. Y mis compañeros y yo la llevamos espectacular. Siempre hemos sido muy leales, muy fieles, muy honestos, muy directos, muy profesionales y disciplinados. Entonces estoy seguro que eso no pasará”, aseguró el cantante.

Para concluir Kalimba reveló que no se vacunó contra la Covid-19, ni lo hará, sin dar detalles del por qué: “Yo no me vacuné, no me voy a vacunar. No tengo ninguna razón específica; nada político; ninguna específica ni química ni porque vi un link. No está en mí vacunarme”, finalizó.

