¡La pareja del momento se muestra sin miedo a nada! JLo y Ben Affleck salen a su primera cita en público

JLo y Ben Affleck no pudieron seguir ocultando lo “inocultable“. Anoche la pareja decidió salir por primera vez desde que volvieron, tras 17 años separados, a una cena romántico en un exclusivo lugar de Los Ángeles. Además que no tuvieron reparo en mostrarse cariñosos, como se les aprecia en las fotografías, en las que no dejan de abrazarse.







La cantante puertorriqueña JLo y el actor y director Ben Affleck fueron vistos llegando al restaurante del hotel Pendry en West Hollywood. La también empresaria lucía sencilla con un saco largo en color beige, y una camiseta cuello alto, con su cabello recogido totalmente y bastante alto. Mientras que el estadounidense llevaba una chaqueta de cuero negro.

“Fueron muy cariñosos, muy tiernos”

Los gestos de amor se notaron en el corto recorrido en el que por un momento Jennifer apoyó su cabeza en el pecho del director ganador del Oscar por ‘Argo‘. La pareja se veía muy sonriente y disfrutando de la compañía del otro bien abrazaditos o tomados de la mano.

A bordo del auto de Ben llegaron juntos al lugar y se tomaron de las manos cuando entraron al restaurante. “Fueron muy cariñosos, muy tiernos”, relató una fuente al sitio estadounidense Page Six. “Él la rodeó con el brazo todo el tiempo”, detalló la persona que los vio juntos en el sitio.

A la cena también asistieron el representante de López desde hace mucho tiempo, Benny Medina, y su socia, Elaine Goldsmith–Thomas. Al culminar la comida el actor fue visto fumando un cigarrillo en la entrada del lugar, antes de irse con JLo.

“Locamente enamorados”

De esta manera no queda duda que ‘Bennifer‘ ha vuelto, ya que es la primera vez que los actores se dejan ver en público. Ya que las primeras fotografías con las que anunciaban que habían vuelto fueron sorpresa para la pareja. Esto tras refugiarse unos días en Miami, Florida, en la mansión que Jennifer rentó para ella y sus hijos.

Con esto, posiblemente sean ciertos los rumores de que la pareja ya quiere mudarse junta. Se supo que quieren llevar su relación a otro nivel para asegurarse de no volver a tener ningún inconveniente que los separe como hace 17 años. En esta nueva etapa de reconciliación tras su ruptura en 2004, los actores están más felices y enamorados que nunca, según cuentan personas muy cercanas a ellos.

Están “locamente enamorados”, aseguran las fuentes a los medios de comunicación. Tal y como informó la revista In Touch, donde se dijo que la pareja “no pierde el tiempo” y que ya tienen planes de vivir juntos. “En realidad, es como si no hubiera pasado el tiempo”, y qué, “continuaron justo donde lo dejaron. Ambos están de acuerdo en que lo que tienen ahora es realmente especial”, agregó el informante.

“Pasaron de salir a vivir a juntos“

De acuerdo a esta persona, Affleck ya habría mudado algunas de sus cosas a la mansión de USD 28 millones de JLo, ubicada en la exclusiva zona de Bel Air, Los Ángeles. “Pasaron de salir a vivir a juntos. Ben y Jen están felices de estar de nuevo juntos y no quieren perder el tiempo”, indicó el artículo.

Además, la relación amorosa es bien vista por casi todas las personas queridas por los actores. Tal es el caso de la exesposa y madre de los tres hijos de Ben, Jennifer Garner, quien comentó estar contenta por él. “Ella está feliz de que está con alguien con éxito propio y no lo usa para obtener fama”, explicó una fuente al medio.

Descubre más: