Kelly Osbourne se defiende ante las críticas por los cambios en su rostro

Kelly Osbourne, hija del famoso rockero de la banda Black Sabbath, Ozzy Osrbourne, desde que era una adolescente fue víctima burlas y críticas por su aspecto físico, debido a que tenía unas libras de más. Pero a finales del año pasado eso cambió, la hija del cantante bajó más de 40 kilos de peso, y no solo por estética, sino porque le estaba causando problemas de salud.

El cambio de Kelly fue evidente, pero los usuarios en las redes sociales alegan que no solo es por su gran pérdida de peso, sino porque también se realizó tratamientos quirúrgicos en su rostro. Esto se comenzó a rumorar con más fuerza, luego de que compartiera una fotografía de ella en su cuenta de Instagram.

“¿No pueden simplemente ponerse contentos por mí?”

En la postal se aprecia que su rostro está más perfilado a diferencia de como se vio meses atrás. Por eso a la actriz y cantante le llovieron los comentarios al respecto de su cambio, pero ella asegura que no se ha hecho grandes procedimientos estéticos.

Aunque otros no dejaron de admirar y enaltecer su belleza física, con o sin cirugías. Pero eso no impidió que se generaran debates hasta debates entre los que la acusan de abusar del bisturí y los que dicen que la diferencia es por haber perdido tanto peso.

Ante dichas especulaciones, la propia Kelly se defendió y compartió un video en sus redes sociales al que título “¿No pueden simplemente ponerse contentos por mí?”. En el cual comentó que si su rostro se ve diferente es, en parte, porque la maquillan profesionales en el área. “No me sometí a ninguna cirugía plástica, nunca me hice nada en la cara más que un par de inyecciones en los labios, en la mandíbula y en la frente”, explicó mientras un grupo de estilistas le arreglaban el cabello y la maquillaban.

“Sí, estoy presumiendo porque trabajé duro y se siente bien”

También quiso dejar muy claro, en el clip posteado en su perfil de Instagram @kellyosbourne que no le ha mentido a ninguno de sus seguidores o fanáticos sobre haberse operado. Señaló que ella siempre ha sido muy directa y no teme hablar de su vida personal.

Y es que hay que recordad que fue la propia cantante de 36 años quien a finales del 2020 presumió su cambio de vida en sus redes sociales. “Sí, estoy presumiendo porque trabajé duro y se siente bien”, respondió en esa ocasión Osbourne a un usuario que la señaló por alardear con su aspecto físico.

Pero hizo hincapié que este logro fue porque se sometió a un régimen para bajar de peso por causas de salud, pues ya no era tan sana como antes. Además que el proceso lo inició durante el confinamiento. Luego de estar un año totalmente libre de drogas y alcohol.

Indicando además que esos problemas de adicciones se debieron precisamente a las duras críticas que recibió durante muchos años por parte de los medios. Para concluir señaló que su participación en el programa de televisión Dancing with the stars, fue la clave e inspiración para llevar una vida más sana. “Mi compañero de baile me aconsejó comer hamburguesas de pavo y ensaladas. Así comencé a perder peso”, aseguró Kelly quien se volvió vegana.

