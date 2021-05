Dulce María confesó que iba con mucho miedo a los ultrasonidos durante su embarazo

Dulce María Francisco Álvarez se conviertieron en padres de una hermosa niña a la que llamaron María Paula. La primogénita del matrimonio nació a principios del mes de diciembre de 2020. Que justo coincidió con el primer aniversario de casados de la pareja. El cual sin dudas, ha sido el mejor regalo de amor.

La excantante de la famosa banda RBD, Dulce María, compartió más de su nueva faceta como madre. Fue durante una entrevista en exclusiva para la revista People en Español, en la cual además realizaron una hermosa sesión de fotos, la primera entre madre e hija.

A casi 6 meses de haber recibido a María Paula, la artista mexicana conversó acerca del gran cambio en su vida, desde su embrazo hasta su quehacer diario; los cuidados de la bebé; su carrera profesional, y su relación de pareja. Además reveló que cuando comenzó con los síntomas de embarazo pensó que era que se había contagiado de Covid-19.

“Cada vez que escuchaba su corazón, era un milagro”

“Fue una mezcla de emociones. Por un lado era una esperanza en medio de algo tan duro que estábamos viviendo. Era un claro mensaje de que tenía que ser fuerte y que mi prioridad era protegernos a mi bebita y a mí. Era todo muy angustiante”, aseguró acerca de cómo vivió su embarazo en pandemia.

Agregó que sentía mucho temor cuando tenía que ir al control con su médico. “Cada vez que iba a los ultrasonidos con mascarilla, guantes, lentes. Iba con mucho miedo. Pero cada vez que escuchaba su corazón y veía cómo iba creciendo, era un milagro”, señaló Dulce María.

Sobre su esposo quien asegura que es un excelente padre, contó que a él le gustaría pasar más tiempo con la bebé: “Cuando Paco llega generalmente me ayuda a dormirla. Está con ella un ratito. Le da de comer. Estamos tratando de hacerle una rutina para que empiece a dormir temprano“. comentó la actriz.

“Estoy dedicada al 100 por ciento a que ella esté bien“

Expresó además que a pesar de que ahora no le alcanza el tiempo y se siente cansada, vale la pena. “He estado muy cansada pero muy agradecida. Conocí un amor diferente a todos los que había sentido. Desde que estás embarazada estás dispuesta a dar tu vida por ese ser”, mencionó Dulce.

Para concluir, dejó saber que por el momento está dedicada de lleno a la crianza a de María Paula. “Entre la pandemia y ser mamá primeriza pues, sí, estoy dedicada al 100 por ciento a que ella esté bien, a darle de comer. Gracias a Dios estoy cuidándome mucho y esperando que todo salga bien”, dijo a la revista.

Dulce María se ha mostrado muy abierta con sus seguidores a través de sus redes sociales. Donde comparte algunos detalles sobre su nueva vida de madre, como lo hizo el pasado 30 de abril. “La inocencia de un niño no se compara con nada. La sonrisa más honesta. La ilusión y la curiosidad con la que ven el mundo. Su capacidad de asombro. Su almita pura. Como no se cansan hasta conseguir lo que quieren. Demuestran cuando están inconformes. Sonríen con quien se sienten bien y si no lloran. No pretenden ser alguien más. Son auténticos, son ellos y ¡son maravillosos!”, publicó para sus más de 8 millones de fans en Instagram, con motivo del Día del Niño.

