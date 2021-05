Esta actriz mexicana reveló que tras colocarse la vacuna contra la Covid-19 está con respiración asistida

La actriz mexicana Leticia Calderón impactó al revelar que se complicó gravemente tras vacunarse contra la Covid-19. Asegurando que tuvo que ser asistida porque sufrió una reacción ante la dosis suministrada hace unos tres días. Dijo la propia artista para el programa dedicado a las noticias del mundo del espectáculo, Sale el sol.

Leticia Calderón reconocida actriz internacional, señaló que su salud resultó afectada tras inmunizarse por primera vez. Pues el medicamento le comenzó a provocar fuertes dolores, náuseas, y hasta taquicardia, por lo que tuvo mucho miedo.

Leticia: “Me va a dar un infarto“

“En la noche me empezó a doler un poco el brazo. Ya no pude ni cenar porque me empezaron a dar náuseas y taquicardia, y pues me dio miedo, la verdad”, empezó a explicar, agregando que a pesar de esto debe ponerse la segunda dosis. “El brazo ya no lo podía mover, y de hecho en 15 días ya voy a regresar a la segunda dosis, ni modo. Si me vuelve a dar reacción pues ni modo”, compartió la famosa artista.

Además, para el programa El Gordo y la Flaca compartió que sigue padeciendo los síntomas y por esto debe recurrir a la respiración asistida por medio de un tanque: “Mucha gente me dice que es mejor que haya tenido esta reacción, pero ahorita tengo el oxígeno porque me lo he estado poniendo”, aseguró Leticia.

“Me sentí muy mal. El primer día en la noche tuve taquicardia, que fue lo que a mí me asustó, porque dije ‘Ay,¿ por qué taquicardia?’. Me daba miedo dormirme. Me dormí casi a las ocho de la mañana porque dije ‘Me va a dar un infarto’”, relató al notar los cambios en su cuerpo, por lo que tuvo un breve periodo de ansiedad.

El padre de la actriz murió a causa de la Covid-19

También, a través de sus redes sociales la actriz habló al respecto de las secuelas que está sufriendo por la inmunización, pero aseguró que se siente mucho mejor. “Sí, con reacción a la vacuna. Lo bueno es que tengo doctor en casa”, escribió en una fotografía que posteó en su cuenta de Instagram @letycalderon79 en la que aparece su hijo Luciano.

Calderón y toda su familia, a principios de este año, contrajeron el virus, por lo que ella tuvo que requerir hospitalización de emergencia. “Me agarró la ola muy feo. Estuvimos todos con COVID, desde principio de año. Yo estuve internada 7 días, dejando aquí a mi mami. Porque mi papá también estuvo internado, mis hijos también con COVID, yo sintiéndome muy mal”, confesó para El Gordo y la Flaca.

“Una semana completa estuve ahí en el hospital, digo, con comunicación, pero con la angustia de que todos estuvieran muy bien”, contó además cómo fue su experiencia al estar tan grave. Su padre no pudo superar la enfermedad y el pasado mes de febrero falleció. “Mi papi no la libró y ha sido un golpe muy fuerte”.

Descubre más: