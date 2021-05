Diddy le recuerda al mundo que él también tuvo un romance con Jennifer López

Otro ex de Jennifer López hace sonar las redes sociales. Como ya todos saben, “Bennifer” es la pareja más seguida en este momento, en una posible reconciliación de JLo con Ben Affleck. Pero el rapero Diddy entró en acción y registró un TBT espontáneo con López. No es seguro cuándo se tomó la foto, pero podemos recordar que la pareja salió de 1999-2001 y sus looks lo confirman.

La gente no pudo evitar asustarse y el comentario más querido es de Keyshia Cole, quien escribió: “Dile ja, ven a casa bebé”. Otros dejaron varios emojis como una cabra, llamas y rostros de risa llorando. Diddy sigue a J.Lo en Instagram y aunque ella no lo sigue de vuelta, es probable que haya visto la foto.

Diddy, cuyo nombre real es Sean Love Combs, y JLo fueron una vez una de las parejas más perseguidas por los paparazzi. Comenzaron a salir en 1999 después de conocerse en el set de un video musical para su álbum debut “One the 6”. Diddy estaba en una relación en ese momento con Kim Porter, pero no podía resistir el brillo de JLo.

Polémico fue el romance entre Diddy y Jennifer López

La industria estaba obsesionada con la pareja que mostraba con orgullo su amor en las fiestas y en las alfombras rojas. Incluso la pareja fue arrestada en 1999 en Nueva York, tras verse involucrados en un tiroteo en el club que dejó a tres personas gravemente heridas. Según la revista New York Magazine, los cargos contra J.Lo fueron finalmente retirados, pero Diddy había visto su día en la corte.

La pareja anunció la ruptura un mes antes del juicio de Diddy, donde finalmente fue absuelto también. A pesar de los rumores de que fue lo que causó la ruptura, fueron sus maneras infieles. López le dijo a Vibe en 2003 que estar con Diddy fue “la primera vez que estuve con alguien que no era fiel”. “Estaba en esta relación con Puff donde estaba totalmente llorando, loca y enloqueciendo, realmente tomó mi vida en un callejón sin salida”, continuó López, “nunca lo atrapé, pero lo supe. Él diría que iba a ir a un club por un par de horas y luego nunca volver esa noche”.