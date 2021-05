Sebastián Yatra confesó que se contagió de Covid-19 compartiendo un importante mensaje

Sebastián Yatra se une a la larga lista de artistas que se han contagiado de Covid-19. Así lo dio a conocer el mismo al sincerarse y confesar que dio positivo. Y es que la pandemia que ha estado azotando a todo el mundo desde hace más de un año no se detiene ante razas, géneros, edad o estatus social. Por ello el cantautor colombiano compartió una interesante reflexión al respecto.

Sebastián Yatra conversó con el medio de comunicación Infobae México y contó los detalles de su padecimiento. Asegurando que creía improbable que él pudiera contagiarse del virus. “A mí en lo personal, yo juraba que yo era invencible contra el COVID. Porque pasó un año y nunca lo tuve y me terminó dando. Nunca había dicho que me dio COVID en algún momento, pero me dio. Y a todos nos puede dar y a alguna gente le afecta y le pega muy duro”, empezó explicando.

Instagram

Sebastián: “Esto no es un chiste”

El nacido en Medellín, Colombia, relató que muchas personas conocidas han tenido Covid y que él realmente está preocupado. “Yo he tenido personas cercanas en los últimos meses en el hospital y ando con ese miedo. Por ejemplo en Medellín, amigos cercanos, gente que trabaja conmigo. Que uno dice ‘realmente les puede pasar algo grave’, y uno como que se da cuenta que esto no es un chiste”, señaló Yatra.

Prosiguió haciendo un llamado a todas las personas a que sigan las medidas sanitarias porque esta enfermedad no es un juego. “Entonces no lo veamos como un chiste. Sigámonos cuidando: evitemos lugares cerrados, sigamos con la mascarilla. Estamos mucho más cerca del final de todo esto, pero no nos relajemos”.

Asimismo, se refirió a la gente incrédula o relajada que no acatan las normas a que lo hagan porque no están exentos a resultar positivos. “Ya se empieza a ver una luz, pero yo les diría a todos los jóvenes que nos sigamos cuidando. Especialmente si no se han vacunado. Seguirse cuidando un montón, y hasta si están vacunados cuidarse. Porque no es que a uno no le pueda dar el virus”, aseguró.

“Unirnos y como país salir adelante”

Además, Sebastián no dejó pasar la oportunidad para hablar acerca de las manifestaciones de su país natal. “Yo creo que como todos los colombianos que amamos nuestro país y queremos lo mejor para nuestro país, de verdad quiero desde lo más profundo de mi corazón. Quiero que se solucionen las diferencias que tenemos en Colombia y que las decisiones que se tomen sean realmente en pro de la gente, la economía y las oportunidades. En pro de tener un país donde nos sintamos orgullosos de ser de ahí”, afirmó el cantante.

Y continuó expresando lo que piensa acerca de la dura situación que se dio por las reformas del Gobierno colombiano. “Hay muchas personas que ponen sus intereses propios por encima de los intereses del país y de la gente. Entonces, quien sea que tenga buenas intenciones es quien debe realmente tener un impacto en nuestros países. Y ayudarnos a como pueblo. Unirnos y como país salir adelante”, afirmó.

“Tanto Colombia como muchos otros países de Latinoamérica tenemos mucha potencial, pero por supuesto que venimos cargando con cosas desde hace años. Que nos ponen bastantes obstáculo en el camino”, agregó Sebastián.

Por otra parte, muy feliz y emocionado habló acerca de la reciente portada que hizo para la revista Vogue México. “Es algo que me tiene super feliz y que acaba de salir, y estoy agradecido. A lo largo que va pasando la vida y también de pronto con este año, me doy cuenta que lo que quiero en la vida es seguir dando lo mejor de mí. Sea lo que sea, dar lo mejor de mí. Ya bastará y el resultado de eso lo aceptaré con los brazos abiertos y me encantará. Ni más ni menos. Quiero en mi vida encontrar balance”, concluyó el colombiano.

Descubre más: