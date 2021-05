Hoy se cumplen cuatro meses de la pérdida física de Efraín Ruales y sus seguidores exigen a ‘En Contacto’ que lo recuerden

Efraín Ruales fue asesinado hace ya cuatro meses, en su natal Guayaquil, a la salida del gimnasio donde entrenaba. Y hasta la fecha sigue siendo recordado por el público ecuatoriano, en general. Su carisma, talento y empatía lo hizo ganarse el corazón de miles de personas que hoy se han reportado a través de las redes sociales del programa donde laboraba para pedir que lo recuerden.

El guayaquileño de 37 años, Efraín Ruales perdió la vida a manos de unos sicarios el 27 de enero del presente año. El actor, músico y cantante, pertenecía al staff de presentadores del programa televisivo ‘En Contacto’, el cual se transmite desde las 10:30 hasta las 13:00, hora ecuatoriana, a través del canal Ecuavisa.

Hasta el mediodía el programa no había recordado a Efraín

Por ello este jueves todos los televidentes estuvieron atentos al inicio del matinal esperando ver algún especial dedicado a Ruales. Pero se quedaron con las ganas porque hasta el mediodía la producción al mando de Betty Mata, no había mostrado nada conmemorativo al su compañero de labores.

Por ello, en la cuenta de Instagram del programa @encontactoecuavisa se comenzaron a manifestar los cientos de seguidores de Efraín, exigiendo que no se le olvide. Además, hacen referencia a la también animadora de ‘En Contacto’ Alejandra Jaramillo, quien era su pareja sentimental. Y según los usuarios, debe estar destrozada teniendo que fingir una sonrisa mientras el show se llena de bailes y canto.

“Primero es recordar su noble honra al distinguido Efraín Ruales, pero a ustedes se les acabó todo el amor que disque le tenían”. “Fuerzas, Ale. Hoy es un día muy duro para ti. Se te apoya en todo”. “Ale eres un Ángel. Hoy tu angelito en el cielo te abraza más fuerte que nunca”. “Ale esta de blanco por otro mes sin Efraín”. “Todos cantan enamorados y ella tiene que cantar canciones de amor, cuando su corazón está aún destrozado”. “La verdad me da mucha tristeza ver a Alejandra se le nota la pena el dolor que le causa estar en el segmento de la boda. Como se lucran del dolor. Ella no debería estar ahí”, son algunas de las reacciones de los seguidores de Ruales en el perfil de ‘En Contacto’.

“Tres meses sin ti. Te extraño. Te amo”

Por su parte, Jaramillo aún no ha colgado nada en sus redes sociales como ha acostumbrado al llegar este día, desde que perdió a su novio. Así lo recordó el pasado mes de abril. “Hace un año Sebas y yo pasamos el inicio de la cuarentena en casa de Efra con su familia. Tengo muchos recuerdos como estos, Efra cortándole el pelo a Sebas, haciendo ejercicios juntos, Sebas jugando con Jagger y muchas cosas más que vivimos”.

“Fui testigo de cómo Efraín motivó unirnos en oración en una época tan difícil creyendo firmemente que lo que todos necesitábamos era de Dios. Fui testigo del amor y tiempo que le dedicó a escribir el ebook ‘Por siempre Toñito’. Todo esto me hace pensar una vez más que donde estás hoy tal vez no estés mañana, a quienes tienes hoy probablemente no estén contigo mañana”, escribió Alejandra en su cuenta @ale_jaramillo

Para concluir la dedicatoria por los tres meses de fallecido del gran amor de su vida la animadora expresó. “Qué importante es perdonar, dejar el orgullo, amar y dar lo mejor de nosotros con todos los que llegan a nuestra vida porque todo puede cambiar en un segundo. Tengo grabadas en mi memoria por siempre tus palabras, tu amor, y todo lo que me dejaste, mi hombre de valores no negociables. Tres meses sin ti. Te extraño. Te amo”, posteó Jaramillo.

