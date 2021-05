¡De Montana a Miami! Jennifer López sonríe mientras pasea por Florida con Ben Affleck

Jennifer López lució muy feliz cuando se reunió con su ex prometido Ben Affleck en Miami. Las estrellas de Hollywood fueron fotografiadas, en imágenes obtenidas por MailOnline, en la residencia privada de Florida del cantante. JLo se ve muy sonriente al bajar un tramo de escaleras afuera, mientras el actor ganador del Oscar la seguía de cerca. Las nuevas imágenes ciertamente han enviado a los fanáticos de ‘Bennifer’ a toda marcha, lo que provocó más rumores de relación.

Se cree que los famosos ex novios reavivaron su romance años después de cancelar su compromiso y separarse en 2004. Aún no han comentado públicamente sobre los informes. Comenzaron a salir en el verano de 2002 después de conocerse en el set de su película “Gigli”. También protagonizaron juntos “Jersey Girl”, mientras que el actor apareció en el video musical oficial de su entonces novia para Jenny from the Block.

Ben y Jennifer se comprometieron en noviembre de 2002 y debían caminar por el pasillo en septiembre del año siguiente cuando cancelaron la boda debido a la excesiva atención de los medios. Sin embargo, en las últimas semanas, Ben ha sido visto visitando la casa de Jennifer en Los Ángeles en varias ocasiones, y los dos también hicieron un viaje a Montana después de asistir al evento VAX Live: The Concert to Reunite the World.

¿Jennifer López aplicó el refrán “al Rey muerto Rey Puesto”?

Jennifer se separó de su prometido Alex Rodríguez en abril luego de un compromiso de dos años. La ex pareja anunció su separación en un comunicado conjunto al programa Today, donde dijeron que se sentían mejores como amigos. Desde que los rumores que rodean la reunión de JLo y Ben han salido a la luz, ARod no ha hablado al respecto y lanzó su maquillaje para hombre con la marca Him.

Sin embargo, el domingo, antes de que aparecieran las últimas fotos de Jennifer y Ben, el ex jugador de béisbol publicó en su historia de Instagram: “Estoy a punto de dar un paso hacia un nuevo comienzo en mi vida. Todo lo que no me sirve está desapareciendo de mi vida… Está surgiendo una nueva energía. Se están abriendo nuevos niveles para mí mental, física y espiritualmente”. Añadió: “Estoy siendo paciente y sé que esta nueva etapa de mi vida se acerca”.