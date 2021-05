Gustavo Adolfo Infante impuso una denuncia en contra de Enrique Guzmán “porque me tengo que proteger”

Gustavo Adolfo Infante fue el periodista encargado en llevar a cabo la entrevista en la que Frida Sofía sorprendió al mundo. Al asegurar que su abuelo Enrique Guzmán abusaba de ella desde los 5 años. Tras estas declaraciones el padre de Alejandra Guzmán se ensañó con el comunicador diciendo que lo iba a denunciar legalmente y finalmente lo hizo.

Ante esto, el presentador del programa ‘De primera mano’ Gustavo Adolfo decidió contrademandar al cantante de rock. Así lo informó el propio Infante, alegando que Enrique Guzmán incurrió en el delito de falsedad de declaraciones, fraude procesal y amenazas públicas. “Él me denuncia, entonces yo lo denuncio porque me tengo que proteger”, comentó a través de una transmisión en vivo que realizó en su canal de YouTube.

Explicó además que el padre de Alejandra Guzmán ha asistido a programas de televisión atacándolo verbalmente y haciendo señalamientos en contra de su persona. “Entonces ahí Guzmán dice que yo le había pagado a Frida Sofía. Que era un miserable. Que me iba a romper el hocico. Muchas ofensas”, describió el periodista.

“Me parece de quinta el periodismo que hace”

Además recordó puntualmente la entrevista que tuvo Enrique con Paty Chapoy para Ventaneando. “Y vuelve a ir otra vez a ese programa y dice que yo le pagué a Frida Sofía, y le tengo una noticia al señor Enrique ‘N’. Yo no soy guionista. No hago realities. Yo soy un reportero que hace entrevistas. Entonces, él me denuncia y yo lo denuncié penalmente”, contó Gustavo.

Asimismo, recriminó a la producción de TV Azteca por haberle dado oportunidad de intentar limpiar su imagen y hasta estar de su lado. “¿Cómo a un presunto a abusador, a un presunto pedófilo, a nivel nacional te pones a chillar y a decirle que le crees. Y a parte armas una campaña junto con este señor y cortinas de humo para distraer la atención. Te vas totalmente del lado de él atacando a la nieta? Me parece de quinta el periodismo que hace”, señaló Infante.

Para concluir dijo que la libertad de expresión es valiosa en México y se debe resguardar ante personas que no saben a qué recurrir para defenderse. “Aparte la libertad de expresión se tiene que defender. En este país nos ha costado mucho trabajo y muchos años tener una libertad de expresión, para que llegue un señor a querer taparte la boca. Yo creo que el señor “N” está dando patadas de ahogado”, afirmó Gustavo.

“Voy con todo. Caiga quien caiga“

La acción legal de el presentador se da luego de que Enrique acudiera a presentar legalmente la demanda en contra Gustavo y de Frida Sofía. El veterano rockero alegó que lo hizo porque Infante no puede escudarse en el derecho de libertad de expresión. Ya que según él, la utilizó como arma. “La libertad de expresión se desase en el momento que él usa eso como arma, para dañar más a un ser humano. Que en este caso sería yo. Porque lo que está despedazando, de alguna manera, es a mi carrera de muchos años”, aseguró Enrique.

El programa Venga la Alegría informó que Guzmán fue en busca de las autoridades para ratificar su denuncia por violencia intrafamiliar. “Voy con todo. Caiga quien caiga. Esa niña no se sale con la suya. Tengo mucho coraje contra mucha gente que está diciendo tonterías”, dijo el cantante en su llegada a los juzgados.

