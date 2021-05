La razón por la que Frida Sofía habría explotado en contra de su abuelo según Enrique Guzmán: “Ese fue el gatillo que le disparó la mente contra mí”

Enrique Guzmán sigue insistiendo en que es inocente de las acusaciones de Frida Sofía por abuso sexual infantil. Ya ha dicho en repetidas ocasiones que su nieta tiene problemas psicológicos y que todo es producto de su padecimiento y de querer ganar seguidores en las redes sociales y ser famosa. Esta vez, aseguró saber cuál fue el motivo exacto de sus declaraciones.

El famoso cantante rockero, Enrique Guzmán, padre de Alejandra Guzmán, añadió detalles en su defensa. Asegurando que Frida Sofía ya lo había amenazado anteriormente con destruir su vida. Y que no le importa que el delito por el que lo acusa su nieta ya prescribió. Que de igual manera buscará incansablemente limpiar su imagen y demostrar que ella miente.

El relato de el cantante mexicano comenzó así. “Yo estaba sentado en esta mesa donde desayunamos. Estaba mi hija y mi otro hijo, mi mujer estaba en la cocina. Y recibí una llamada de ella -Frida-, pero no para decirme ‘No tengo dinero, ayúdame’, me dijo ‘Yo voy a hundir a Alejandra Guzmán y a ti también’ y colgó. No supe mucho qué pasó. Si yo era el abuelito salvador. El que mediaba entre las dos ¿Qué pasó?”, confesó en entrevista para el programa Ventaneando.

“La agarraba de los pelos y le golpeaba la cara contra la banqueta“

Esto debido a que Frida se había quedado sin dinero porque Alejandra le había retirado su apoyo. Tras una fuerte pelea que tuvieron en Miami. “La cantidad de golpes que le dio contra la banqueta hasta que llegó la Policía. Fue la última vez que le pegó a su mamá. No estaba yo, pero estaba mi hijo junto. La agarraba de los pelos y le golpeaba la cara contra la banqueta. Hasta hay una fotografía con su numerito, y Alejandra en ese momento dijo ‘no más”, recordó Guzmán.

El cantante aseguró que luego de esa pelea fue que las artistas se separaron. Que Alejandra sólo le dio las llaves del departamento a Frida, y las de su camioneta. Pero le quitó las tarjetas de crédito y le dijo, “ráscate con tus uñas, me voy. Y Alejandra se salió del edificio. Y desde entonces no viven juntas”.

Enrique mencionó que se dio cuenta de un cambio de conducta en su nieta cuando se negó a incluirla en su disco de duetos Se habla español. Pues según él, la modelo y empresaria que está comenzando también en la música, no tiene el talento requerido para cantar a su lado.

“Sé cuando una gente canta feo”

Ante esto, el mexicano señala que la razón clave por la que Frida lo está acusando es por no ayudarla en su carrera como cantante. “Tenía yo ya invitado a Paul Anka y ella me dijo que quería trabajar en el dueto. No soy un especialista en cantantes, pero sé cuando una gente canta feo. Se nota enseguida, y la niña toca esas notas con mucha facilidad. Y definitivamente le dije que no. Ese fue el gatillo que le disparó la mente contra mí”, señaló Enrique.

Señalando además que él siempre había sido un abuelo protector cuando se presentaban problemas con su madre: “Alejandra tampoco es una maravilla de persona. Entonces cuando empezaron a haber estas diferencias entre ellas, me puse del lado de Frida. Porque Alejandra es una mujer que trabaja como bruja, como loca. Está siempre trabajando y descuida. Su papá tampoco existe. Se casó con otra persona y nunca se dedicaron a cuidarla. Creció sola”, expresó Guzmán.

Para concluir el famoso recordó que interpuso una denuncia en contra de Frida porque quiere hacer justicia. “Quiero enfrentarme con ella. Que me explique por qué ese padrino tan bonito que tenía “el hombre más cool”, ahora es un violador. Quiero que me digas por qué de ser tu abuelito bonachón que te ayudaba en tus broncas que tenías con tu mamá, se convierte en un violador. Explícamelo”, señaló el cantante.

