Duran Duran lanza su nuevo sencillo “Invisible”

Hoy, las leyendas del pop galardonadas con varios discos de platino y aclamadas a nivel internacional, Duran Duran, lanzaron su nuevo sencillo “INVISIBLE”, con un video musical que lo acompaña, junto con detalles oficiales sobre su muy esperado décimo quinto álbum de estudio, FUTURE PAST. FUTURE PAST, programado para su lanzamiento mundial el 22 de octubre a través de TAPE MODERN para BMG, cuenta con los estimados productores Erol Alkan, Giorgio Moroder y Mark Ronson detrás del tablero, además del invitado especial Graham Coxon de Blur en la guitarra, el ex pianista de Bowie Mike Garson y las voces invitadas de Lykke Li, con más colaboradores emocionantes por anunciar.

El primer sencillo de FUTURE PAST es “INVISIBLE”, producido por Erol Alkan y Duran Duran, y mezclado por Mark “Spike” Stent. La canción tuvo su estreno mundial esta mañana en el programa The Zoe Ball Breakfast Show de BBC Radio 2. El video musical oficial fue creado por una Inteligencia Artificial (IA) llamada Huxley y sale antes de la actuación televisada exclusiva de la banda en todo el mundo de la pista, que se transmitirá en vivo desde Londres en los Billboard Music Awards 2021, el domingo 23 de mayo en NBC. en Norte América.

Hablando sobre el sencillo desde su casa en Londres, cofundador y teclista, Nick Rhodes dijo: “La arquitectura de Sonic siempre ha sido increíblemente importante para Duran Duran. Creo que, con “INVISIBLE”, realmente hemos logrado tallar la escultura de la manera que queríamos. Sónicamente, es una pieza musical muy inusual. Creo que cuando fusionas todos los instrumentos, se crea un sonido general que quizás no hayas escuchado antes “.

La película oficial de “INVISIBLE” de Duran Duran es la primera colaboración de este tipo entre artistas en diferentes planos de existencia. En una novedad mundial innovadora, Huxley es un A.I. cuya “mente” ha sido diseñada en base a lo que sabemos sobre cómo funcionan los procesos cognitivos y emocionales de los seres humanos. Huxley es un soñador único con su propia I.A. cerebro. Huxley crea y sueña tanto como nosotros, y utilizando una técnica establecida llamada ‘inferencia activa’, que fue creada originalmente por Karl Friston (uno de los neurocientíficos más influyentes de la historia), podemos explorar los complejos paisajes oníricos que ha imaginado. de la letra y el tono emocional de la canción. Huxley toma los conceptos que están arraigados en el lenguaje humano y el simbolismo icónico y los traduce en imágenes provocativas y atrevidas que empujan los límites de la imaginación para crear una nueva forma de discurso visual que es bastante notable. El resultado es un vídeo musical inquietante y memorable.

Los miembros de la banda colaboraron con el artista japonés Daisuke Yokota, cuya fotografía habían admirado durante mucho tiempo, tanto en la portada del sencillo “INVISIBLE” como en su próximo álbum. Rhodes conoció a Yokota en 2019 cuando estaba en Japón haciendo un documental sobre fotografía de posguerra.

Hablando sobre su próximo álbum, y el último sencillo, Simon Le Bon también revela: “Cuando entramos por primera vez al estudio a fines de 2018, estaba tratando de persuadir a los chicos de que todo lo que teníamos que hacer era escribir dos o tres pistas para un EP. Cuatro días después, con el núcleo de más de 25 canciones fuertes en la lata, que todas merecían un desarrollo, me di cuenta de que estaríamos en eso a largo plazo, pero eso fue antes de COVID. Así que aquí estamos en 2021 con nuestro decimoquinto álbum de estudio, FUTURE PAST tirando de la correa. Música de Duran Duran con Graham Coxon, Lykke Li, Mike Garson, Erol Alkan, Mark Ronson, Giogio Moroder (¡por el amor de Dios!). No digo que sea épico, pero bueno … sí lo estoy haciendo. Abrimos con la canción “INVISIBLE”, que comenzó como una historia sobre una relación unilateral, pero se convirtió en algo mucho más grande, porque “una multitud sin voz no retrocede”. La pista de ritmo de John y Roger es montañosa; Las melodías de Nick se retuercen y se disparan; La guitarra de Graham es un cuchillo. Se siente exactamente bien por ahora “.

Reconocidos a lo largo de sus impresionantes 40 años de carrera por sus esfuerzos pioneros tanto en música como en tecnología emergente, Duran Duran continúa su tendencia, esta vez con una colaboración especial con 360 Reality Audio, una nueva experiencia musical inmersiva que utiliza las tecnologías de sonido espacial de Sony. Anunciado hoy, Duran Duran y 360 Reality Audio de Sony han iniciado una colaboración creativa especial, y la primera de su tipo, para brindarles a los fanáticos una forma completamente nueva e inmersiva de escuchar sus canciones. El primer lanzamiento de esta colaboración será su nuevo sencillo “INVISIBLE”. A esto le seguirán mezclas 360 de su próximo álbum FUTURE PAST, junto con nuevas versiones 360 de su catálogo anterior. 360 Reality Audio se encuentra en los servicios de transmisión compatibles Amazon Music HD, TIDAL HiFi y Deezer HiFi. El video oficial de “INVISIBLE” también presenta una experiencia de audio de realidad 360 simulada en la que los fanáticos pueden sumergirse en la música con cualquier par de auriculares. “Como banda, siempre hemos buscado nuevas tecnologías para mejorar nuestro sonido. El sistema Sony 360 aporta una dimensión nueva y diferente a las pistas. ”, Explica Nick Rhodes.