José Eduardo Derbez rompió en llanto en plena entrevista cuando recordó la muerte de una persona especial para él

José Eduardo Derbez, el hijo mayor del famoso comediante Eugenio Derbez, tuvo un emotivo momento durante una entrevista cuando recordó a su abuelo materno. El mexicano abrió su corazón y confesó que el momento más triste de su vida fue el fallecimiento de su abuelo Ramón Martínez del Río, padre de la actriz Victoria Ruffo.

José Eduardo Derbez en el canal de Faisy, contó que Martínez era parte importante de su vida y que era su única figura masculina por parte de su familia materna. Y que su muerte, en el 2007, en la Ciudad de México, ha sido lo más triste que ha tenido que enfrentar, “porque toda mi familia son mujeres y él era el único hombre que tenía yo en mi familia”, expresó.

“Me está diciendo mi abuelo que me eche un tequila“

Prosiguió recordado momentos de su vida que pudo compartir con su abuelo. “Cuando yo empecé a salir de fiesta, mi abuelo todos los viernes iba a la casa y entonces siempre me decía ‘Ven, siéntate y hablaba conmigo’. Y me decía ‘Vamos a echarnos un tequila’”, contó el actor.

Victoria Ruffo, famosa actriz y madre de José Eduardo, también fue incluida entre los recuerdos. “Yo le decía a mi mamá, ‘Oye, mamá, tengo 13 años, me está diciendo mi abuelo que me eche un tequila’. Y me decía ‘Si tu abuelo te dice échate un tequila, te lo chingas’”, aseguró.

José: “Es una persona que extraño un chingo“

“Un día me dice ‘Oye, chíngate un tequila conmigo’ y le dije ‘No me da tiempo, abuelo, ya me tengo que ir con mis amigos’. Y me dijo ‘Bueno, pero mañana desayunamos’”, rememoró con lágrimas en sus ojos, y continuó. “No me chingué el tequila con él y al día siguiente que íbamos a desayunar me avisan que estaba muy mal. Yque se lo acababan de llevar al hospital y me lanzo con él. Ya no dio tiempo, Faisy, ya no dio para un tequila más”, contó al tiempo que rompió en llanto.

El hijo de Eugenio Derbez, quien forma parte del reality familiar ‘De viaje con los Derbez’ siguió la entrevista contando lo que le dijo su abuelo el día antes de ser internado en el hospital. “Y es una persona que extraño un chingo y no dio tiempo para ese tequila. Justo antes de que me fuera con mis amigos, me dijo ‘Tengo que hablar tantas cosas contigo, para enseñarte tantas cosas’. Y ya no me dio tiempo de que él hablara conmigo. Ni que me enseñara tantas cosas de las que me quería enseñar”.

“Fue una persona que yo amé y admiré muchísimo y lo amo y lo extraño muchísimo”, compartió con Faisy. También conversó acerca de lo mala cabeza que fue al principio de su carrera como actor y de cómo fue la vez que se quedó sin dinero. “No tengo dinero ni para una lata de atún, así te lo pongo. La cuenta de banco estaba vacía”, aseguró José Eduardo.

