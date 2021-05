Enrique Guzmán podría ser contrademandado por el periodista del programa en el que Frida Sofía reveló que abusó de ella

Enrique Guzmán, padre de la rockera Alejandra Guzmán, introdujo una demanda en contra del periodista que le realizó la polémica entrevista a Frida Sofía, en la cual reveló que abusaba de ella. Por ello Gustavo Adolfo Infante acudió a la Fiscalía General de Justicia, de la Ciudad de México para obtener información sobre dicha denuncia.

Enrique Guzmán alega que dicha entrevista los perjudicó y por tal razón acusó a Gustavo Adolfo por discriminación. Ante esto el periodista se dirigió a la Fiscalía porque aún no se le ha notificado nada al respecto. Y quiere conocer a fondo el caso para estar preparado y saber cómo debe actuar ante las acusaciones.

Y es que luego de que el periodista de medios hizo sacó a la luz pública una entrevista con Frida Sofía. En la que la empresaria y cantante reveló haber sufrido abuso sexual infantil, desde los 5 años, por parte de su abuelo materno, el cantante rockero se ensañó con el comunicador, al punto de denunciarlo.

“Falsedad de declaraciones “

Guzmán aseguró que demandó a Infante por haber cometido discriminación durante su entrevista. Ante esto el periodista expresa que el cantante no tiene fundamentos pues él solo cumplió su trabajo como comunicador y en ningún momento influyó en las opiniones emitidas por su nieta.

Gustavo Adolfo aún no sabe a qué atenerse pues no está al tanto de los detalles de la demanda, y por ello no ha contrademandado. “Venimos a solicitar de manera formal se nos informe por qué estamos denunciados”, expresó Infante cuando fue abordado a su salida de la Fiscalía.

El presentador De Primera Mano asistió con su representante legal, Alonso Beceiro. Ambos fueron en busca de información para poder actuar en defensa de Infante. Y de ser cierta la demanda por discriminación, se levantará una contrademanda al cantante por “falsedad de declaraciones en que ha incurrido”, expresó Beceiro

Enrique estaría “atentando en contra de la libertad de expresión y prensa”

En el comunicado de Enrique Guzmán, donde anunció la acción legal se lee qué, “la querella fue formulada en contra de Gustavo “N” y quien o quienes resulten resulten responsables por su probable participación. En hechos con apariencia de delitos de Discriminación”. Infante y su abogado alegan “violación a la libertad de expresión y de prensa“.

También contaron que la entrevista, incluso, fue transmitida tal cual fue hecha. Esto porque la hija de Alejandra Guzmán no quería que ninguna de sus declaraciones fuera omitida o editada y se modificara su relato. Al tanto de que estaba denunciando públicamente a su abuelo y a su mamá

“¿Desde cuándo tenemos que pedir permiso para hacer nuestro trabajo?, señaló el presentador, al tiempo que aseguró qué: “Yo no cometí ningún acto de discriminación ni incitación al odio, pero habrá que ver la denuncia del licenciado. Y si está atentando en contra de la libertad de expresión y prensa”, concluyó Infante.

