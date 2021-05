Carolina Jaume expresa todo su apoyo al presentador Eduardo Andrade quien fue demandado por un participante de su show

Carolina Jaume quiso brindar todo su apoyo a su colega, el presentador de televisión Eduardo Andrade. Esto tras la denuncia que impuso Jorge Cisneros participante de Combate Guatemala -programa que conduce Andrade-. Quien hace unos días casi pierde la vida a consecuencia de un peligroso juego de descargas eléctricas.

Carolina Jaume, a través de su cuenta oficial de Instagram @carolinajaume dedicó un extenso mensaje a su amigo. Donde expresó que siempre lo apoyará pase lo que pase, pues él siempre lo ha hecho con ella. Y lo motiva a seguir con valentía para superar este duro momento que se le está presentando.

Eduardo Andrade

“De seguro este mal momento no te detendrá”

El mensaje de la animadora nacida en Guayaquil comienza así: “La distancia impide un beso o un abrazo, pero jamás impide un sentimiento. Los amigos siempre están dispuestos a brindar su cariño y apoyo en cualquier momento. A hacerse presentes sin necesidad de que nos llamen”, expresó Jaume bajo el post de su perfil.

El texto fue colocado bajo una fotografía de ambos animadores durante un show de ‘Soy el mejor’, programa que conduce Carolina en compañía de Ronald Farina. Pero en esa oportunidad Eduardo, estuvo reemplazando a Farina por un día en el reality de baile, que transmite en señal abierta TC Televisión, de lunes a viernes.

Experiencia que disfrutó Jaume por ser al lado de su gran amigo y colega. “Estuve pasando por momentos difíciles y fuiste tú quien en muchas ocasiones me ayudó a superarlos. Estoy segura de que sin tu ayuda no hubiera sido posible”, señaló la artista, quien además dijo que Andrade es un hombre con mucha fortaleza. “Tú siempre fuiste una persona valiente y de seguro este mal momento no te detendrá”.

“Estaré aquí a tu lado“

Prosigue asegurando que siempre estará dispuesta a ayudarlo cuando él así lo necesite. “Todo en la vida te costó esfuerzo y a pesar de ello jamás tiraste la toalla. Continua tu camino que las cosas desagradables en muy poco tiempo se olvidan. Aunque la vida sea dura y los tiempos sean menos favorables, nunca olvides, Edu que siempre estaré aquí para apoyarte”, señaló Carolina.

Para concluir el mensaje colgado en las redes sociales, Jaume le manifestó su amistad incondicional al animador que labora en Guatemala. “Sé que eres fuerte. Siempre me lo has demostrado, pero nunca dudes en acudir a mí si necesitas de una mano. Así no me llames estaré aquí a tu lado. Con cariño tu loca Carolina”, señaló la conductora de TC Televisión, y cerró el texto con las siguientes etiquetas: #EcuadorconEduardo #estamoscontigoeduardo

Carolina: “Ha habido mucha maldad“

La guayaquileña también está atravesando por un momento personal difícil, como ella misma reconoció. Carolina Jaume respondió, recientemente, a las especulaciones sobre su relación amorosa con el empresario. La animadora comentó para las cámaras del programa ‘De boca en boca’ que ambos están poniendo todo de su parte para salvar el matrimonio y resolver sus problemas. Dejando en claro que ni es por terceros, ni por el exceso de trabajo de ella.

La animadora explicó su situación. “No puedo decirte no ha pasado nada, todo ha estado bien, todos son inventos. Aunque sí ha habido mucho invento. Ha habido mucha maldad. Es la primera vez que mi relación atraviesa altos y bajos, que para bien o para mal se están intentando resolver, por el bien de nuestros hijos. Del hogar que formamos ya hace 7 años”, comentó Jaume.

Continuó asegurando que sus problemas se deben quedar en la intimidad, como siempre lo ha hecho. “Son cosas que se deben arreglar en privado, como yo, Carolina Jaume lo he hecho. Que no he tenido ningún tipo de manifestaciones en redes sociales”, además contó que algunos le reprochan por preferir su trabajo antes que su familia. “Hay muchas personas que me responsabilizan de los problemas dentro de mi matrimonio, por mi preferencia a mi trabajo”, señaló.

