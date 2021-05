Pablo Alborán presenta ‘Tour Vértigo 2021’ el próximo 29 de mayo

El álbum Vértigo de Pablo Alborán se convirtió en el disco de pop español más vendido en 2020, un disco de oro conseguido en apenas tres semanas. Y para celebrarlo, el primer acto oficial del ‘Tour Vértigo 2021’ consistirá en un concierto en streaming programado especialmente para Colombia, Ecuador, Miami este 29 de Mayo.

Las entradas se encuentran a la venta en Ticketshow a un costo de 14,50.

Para este reencuentro con el público, Pablo Alborán ha seleccionado un repertorio que no dejará indiferente a nadie. El set estrenará mundialmente su nuevo álbum Vértigo, canciones como “Corazón descalzo”, “Si hubieras querido”, “La fiesta” o “Hablemos de amor”. Estas nuevas canciones se irán alternando con clásicos del cancionero del cantante, títulos como “Pasos de cero”, “Saturno”, “La llave”, “Prometo”, “Solamente tú” o “Vívela”. Como ya es habitual en las presentaciones de Alborán, habrá espacio para la emoción y la pasión, para lo extrovertido y para lo íntimo.



“Tras el confinamiento del pasado año sentí una nostalgia brutal y a la vez una sensación enorme de esperanza. En la preparación de la gira he hallado toda la motivación. Ahora es uno de los momentos que más deseo afrontar y quiero disfrutar”. Y añade: “el momento que estamos viviendo da vértigo, pero, por otro lado, si no sientes vértigo es que no estás vivo”.

Pablo Alborán, 2021