Frida Sofía estalla tras ser víctima de bullying en las redes sociales

Frida Sofía no está recibiendo el apoyo esperado luego de confesar que fue víctima de abuso sexual infantil por parte de su abuelo materno, Enrique Guzmán. Tras esas escalofriantes declaraciones, hace ya más de un mes, la influencer y empresaria está siendo objeto de burla y ataques en las redes sociales.

Frida Sofía no aguantó más y ahora estalló en contra de los que la “humillan” y ponen en tela de juicio las acusaciones al cantante rockero. La mexicana de 29 años, señaló que se siente triste y lastimada por los comentarios y publicaciones de personas malintencionadas que la señalan por haber dicho la verdad sobre la situación que vivió a manos de su abuelo, cuando apenas tenía 5 años.

Frida: “De verdad me duelen, me lastiman“

A través de su cuenta de Instagram @ifridag la hija de la conocida ‘Reina del rock’, Alejandra Guzmán, la empresaria habló al respecto. Y en especial, compartió un cruel video realizado por un usuario de la plataforma, el cual tituló ‘Frida Sofía no tiene madre’.

Por esto la cantante señaló muy dolida. “Son posts como este, y los comentarios que le siguen, que de verdad me duelen, me lastiman. Tienes el valor de denunciar el abuso que sufrí toda mi vida de parte de estas personas y la gente simplemente se burla. Si siguen con lo mismo de que quiero fama, de que quién me va a mantener. Estoy harta de que me humillen así. Soy una mujer trabajadora y me merezco el respeto como cualquier persona”, comenzó la influencer.

“Personas que se suicidaron y parecían felices”

También quiso que entendieran que nadie conoce en realidad a la verdadera Alejandra Guzmán, la madre, solo a la artista. “Ustedes conocen a la artista, pero la única que la conoce como ‘madre’ soy yo”, aseguró, agregando qué: “No se vale, y me duele mucho mi corazoncito. Lo único que quiero es justicia y nada más”, al tiempo que criticó a los que se meten con una persona abusada, en vez de apoyarla. “Dejen de atacar a una víctima y defender al agresor sólo por ser un ícono en el mundo del entretenimiento”, escribió Frida en la storie que compartió en su perfil.

Agregó, para concluir, que ya no quiere recibir tanto desprecio sin sentido y que esa es una de las razones por las cuales las mujeres que son abusadas se callan la verdad. “¿Por qué tengo que soportar tanto odio?, porque dije la verdad, ¿por tener el valor de denunciar a mis abusadores? Por eso muchas se callan. ¿Te imaginas despertar y leer esto sobre ti?, ¿Qué harías, cómo te sentirías?”, expresó Frida.

Asimismo, realizó un post en su perfil de Instagram con una ilustración sobre la salud mental y las graves consecuencias que tiene el bullying en las redes sociales. “La salud mental no se ve en las fotos”, es el escrito que se lee en la imagen publicada por la cantante, además de: “Las apariencias engañan. Cuántas notas hemos visto sobre personas que se suicidaron y parecían felices”.

