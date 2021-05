‘Soy el mejor’: Don Day no se presentó a bailar y es quien deberá luchar por su permanencia en la Zona de Eliminación

‘Soy el Mejor’ vivió una nueva jornada este lunes en la tarde noche para definir quien iría a la temida Zona de Eliminación. En lo que va de programa solo una vez se ha despedido a un concursante. Fuel caso de María Fernanda Pérez, quien tras una dura batalla con Yilda Banchón terminó siendo, inesperadamente, la que salió del reality show de baile.

‘Soy el mejor’, este lunes, debía recibir en su escenario las presentaciones de cinco artistas, sin embargo eso no ocurrió. Puesto que Don Day no dio su show. Aún así, el set se dispuso para que Samantha Grey, Carlos Scavone, Isabell Mestanza y Pancho Molestina ofrecieran su espectáculo al público que sintoniza la señal de TC Televisión, de lunes a viernes a partir de las 17:30 horas de Ecuador.

Zona de Peligro en ‘Soy el mejor’

Se dio inicio a la competencia llamada Zona de Peligro, la cual reúne a los participantes con más bajas puntuaciones a lo largo de sus actuaciones. Las celebridades ecuatorianas debieron preparar una coreografía con diferentes ritmos de salsa.

El primero en pasar al escenario fue el periodista deportivo Francisco Molestina. Quien con el tema ‘Detalles‘ del sonero venezolano Oscar de León bailó para tratar de salir de la complicada Zona de Peligro. “Usted está mejorando el ritmo cada día”, señaló tras la presentación la jueza Yadira Ramón. Aunque le pidió seguir mejorando en su nivel de baile.

Isabell Mestanza apareció con su pareja de baile, Steven Sotomayor, para deslumbrar con unas increíbles piruetas con un nivel de dificultad bastante elevado. Por lo que Francisco Pinoargotti reconoció qué: “A mí me da fastidio, coraje, mal genio, que llegues a esta zona, pero a la vez me da gusto como has bailado hoy. Muy buena presentación”, cerró el integrante del panel calificador.

Don Day a la Zona de Eliminación

El tercer baile de la noche estuvo a cargo del actor Carlos Scavone al ritmo de una salsa erótica. Tras su show la jueza María Fernanda Ríos señaló lo siguiente. “Carlos déjame felicitarte, porque siempre que bailas miras a tu bailarina. La verdad que disfrutamos el baile que hicieron hoy”, concluyó Ríos.

Prosiguió la actriz, cantante y bailarina, Samantha Grey. En este show Grey sí recibió buenos comentarios por parte de Yadira Ramón. Pues hay que recordar que luego de terminar el que había sido su último baile, Samantha rompió en llanto debido a la baja calificación que recibió por parte del jurado de ‘Soy el mejor’.

La hija de la recordada y querida ‘Sharon la hechicera’ se sinceró para las cámaras del programa ‘De boca en boca‘ y dijo sentirse frustrada y que no entiende cómo es la manera de puntuar de los jueces. “Yo estoy un poco frustrada, en realidad. Porque sí nos esforzamos muchísimo. Yo me caí en ensayos tratando de sacar las cargadas. Yo no soy de cargadas, me han visto pesada en otras coreografías y todo”, contó en aquella ocasión.

Por último debía presentarse Don Day, pero este no apareció en el escenario, así que de manera automática fue a la Zona de Eliminación. Mientras que fueron salvados Scavone y Mestanza por los jueces. Por su parte Molestina, fue el escogido por los participantes de la ‘Silla de los Mejores’.

