La figura materna de Frida Sofía no es Alejandra Guzmán y con estas crueles razones lo justificó

Frida Sofía, contrario a lo que todos pensaban, no dejó pasar por alto el tan especial Día de las Madres. La cantante y empresaria posteó en sus redes sociales un mensaje acerca de la importante fecha, aunque no fue precisamente algo para halagar a su madre Alejandra Guzmán, sino a su madrastra Beatriz Pasquel.

Frida Sofía, quien recientemente sorprendió a todos cambiándose su apellido de pila por el de su padre Pablo Moctezuma, hizo una polémica publicación en su cuenta oficial de Instagram @ifridag donde ya acumula más de un millón y medio de seguidores.

Frida: “No todas las mamás son como la de ustedes”

La modelo dedicó dos post por el Día de las Madres: uno muy cariñoso, para su madrastra Beatriz Pasquel, con quien ha llevado una cercana relación desde muy joven; y el otro muy cruel e hiriente, dedicado a ‘la Reina del rock’, Alejandra Guzmán, con quien desde hace años ha tenido grandes enfrentamientos. Los cuales se han hecho más fuertes recientemente.

Para la primera publicación del especial día, colocó una fotografía donde aparecen su padre y su madrastra. La modelo dibujó un gran corazón rojo, como marco de la postal, sobre la cual escribió : “Happy Mother’s Day -Feliz Día de las madres-”.

Y el segundo post, por obvias razones, hace referencia a su madre biológica. “Este Día de las Madres, encuentren la empatía suficiente para comprender y asimilar que no todas las mamás son como la de ustedes”, es lo primero que se puede leer en el mensaje.

“Hay madres que dedicaron su crianza a insultar a sus hijos“

El cual prosigue de la siguiente manera, enumerando varias razones por las cuales no todas las madres son buenas, según Frida Sofía. “Hay madres que dedicaron su crianza a insultar a sus hijos, creándoles inseguridades que se reflejaron en sus relaciones interpersonales de adultos. Hay madres que estuvieron a punto de matar a sus hijos”.

El cruel escrito continua explicando que algunas madres utilizan a sus hijos, mientras que otras son cómplices de los actos más perversos. “Hay madres que encubren a los violadores de sus hijas. Hay madres que usaban a sus hijos como instrumento de chantaje para sus parejas”, se lee en el post.

Para concluir, la publicación de Frida Sofía explica que se debe ser más empáticos cuando se sabe de alguna situación de maltrato en el hogar. Pues por tratarse de la mujer que los trajo al mundo no quiere decir que sea una buena persona. “Esos hijos(as) no quieren ese tipo de personas en sus vidas y eso está bien. Si tu amigo(a), pareja o algún familiar no quiere convivir con su mamá, no lo(a) presiones. Solo esa persona sabe sus razones. Respétalas y valora que esa situación te parece muy lejana. Gracias a la mamá que tuviste la fortuna de tener”, cierra el contundente mensaje por el Día de las Madres de la modelo mexicana.

“Me manoseó desde los cinco“

Este nuevo distanciamiento entre madre e hija se da tras las fuertes declaraciones de Frida. Quien, hace unos meses, rompió el silencio y reveló secretos escalofriantes acerca de su niñez y el horror que sufrió al ser víctima de abuso sexual infantil por parte de su abuelo Enrique Guzmán, desde los cinco años. Pero las confesiones no pararon allí, también dijo que también fue agredida por los “hombres” que visitaban a su madre, Alejandra Guzmán.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo. Me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, aseveró Frida.

En cuanto a lo que hacía el llamado pionero del rock en español, Enrique Guzmán, la también cantante dijo: “Me manoseó desde los cinco. Lo odio y más por cómo fue, pasado de lanza. Ahorita me quedo así de ‘ándale cabrón, ¿y si el mundo supiera?’ Es un delito ¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere. A esa edad no tienes ni idea“.

