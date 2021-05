Animador Eduardo Andrade rompe el silencio tras accidente en programa guatemalteco

Después de verse sumergido en el ojo del huracán, Eduardo Andrade se defiende de las acusaciones recibidas por el público guatemalteco. El presentador del programa de concursos “Combate” en Guatemala fue altamente criticado cuando uno de los participantes cumplía un reto de descargas eléctricas y terminó en el suelo sin recuperar la movilidad total de su cuerpo inmediatamente.

En vista de los comentarios en su contra, Eduardo aclaró en redes sociales que “yo nunca sería capaz de lastimar a alguien ni física ni moralmente… Sin duda, mucho más daño hace el odio que entregan en estos comentarios que en el shock eléctrico que pueda recibir… nunca hemos querido atentar contra la vida o la salud de un participante”.

La estrella de televisión continúa diciendo: “Este juego yo nunca había tenido la oportunidad de realizarlo. Yo no comprendía muy bien cómo funcionaba… desconocía su manejo por completo… desconocía que debía prenderlo y apagarlo. Cuando vieron mi reacción de risa fue simplemente creyendo que esa era la reacción del reflejo… Quiero que quede claro que nunca quise hacerle daño a nadie”, sostuvo al alegar además que no acostumbraba a dar ataques de xenofobia ni amenazas de muerte.

¿Eduardo Andrade atacó a un participante en Guatemala?

Eduardo, junto a sus otros compañeros, le indican al concursante cuál era el reto; con miedo chico se acercó a la mesa para hacerlo sin imaginar qué pasaría. El animador no se dio cuenta de que la descarga era muy fuerte, hasta que el participante salió “volando” al suelo y le costó retomar el control de su cuerpo.

El equipo no se percataron de que el hecho era real y se reían frente a la pantalla, como parte del show. Las críticas no se hicieron esperar en las redes sociales, atentando incluso con xenofobia, fuertes insultos, y hasta amenazas de muerte contra el presentador ecuatoriano. “No he visto el video el programa… Pero sé que cualquier cosa que haya sucedido fue sin mala intención… Eres una persona maravillosa”, le escribió la reconocida Flor María Palomeque, entre otros comentarios de apoyo.