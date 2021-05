“Estos últimos días no fueron fáciles”: Aislinn Derbez fue intervenida de emergencia por una grave complicación

Aislinn Derbez tuvo serias complicaciones con su salud por lo que tuvo que ser intervenida de emergencia. El problema se debió a un cuadro de apendicitis, según informó la propia artista. La hija del famoso comediante Eugenio Derbez dijo que ya está estable, recuperándose en su casa en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Aislinn Derbez comunicó acerca de su problema de salud en sus redes sociales, y también dijo que a pesar de que fue en plena celebración del Día de las Madres, sí pudo festejar con su pequeña hija Kailani. La actriz e influencer posteó unas fotografías para complementar la información a sus seguidores, para que corroboraran que está bien.

Aislinn: “La recuperación ha sido muy lenta”

La exesposa del también actor Mauricio Ochman, quien es el padre de su única hija, escribió que fueron momentos duros y que la recuperación ha sido lenta. “Estos últimos días no fueron fáciles, porque me dio apendicitis y la recuperación ha sido muy lenta”.

Sin embargo, aseguró que a pesar de ello pudo reponerse para que la dieran de alta y así festejar su día en la comodidad y paz de su casa. “Pero la buena noticia es que justo hoy ya pude regresar a casa para celebrar”, escribió la artista mexicana junto con una postal de ella con Kailani.

También dejó ver un momento tierno de su hija, quien con un baile le mostró lo contenta que estaba por verla regresar a su hogar tras ser intervenida quirúrgicamente. “Un baile de la felicidad para celebrar a mamá en casita”, escribió Aislinn Derbez.

“Ser mamá es lo más increíble“

Y a pesar de la operación de emergencia, la actriz no pudo dejar pasar la fecha especial para felicitar a su madre. En su perfil de Instagram @aislinnderbez donde cuenta con más de 11 millones de personas, posteó un tierno retrato de ella, su hija y su madre. Bajo el post la creadora del podcast ‘la Magia del caos’ escribió lo siguiente.

“3 generaciones en una foto”, agregó que sus seguidores le preguntan constantemente por su señora madre, y continuó: “Cheers to our bumpy road mum. i love u. -siempre me preguntan por mi mamá así que aquí dejo esta foto de hoy juntas-“, comentó Aislinn.

Derbez continuó haciendo extensas sus felicitaciones a las madres del mundo que con dedicación y amor sacan adelante a sus hijos. “A todas las mamás del mundo -y aún más a las guerreras que buscan la crianza consciente a la vez que nutren su propia individualidad-, mi máximo respeto. Porque ser mamá es lo más increíble, duro, impresionante, fuerte, maravilloso, confrontante, alucinante, rudo, extraordinario, delicioso, agotador y chingón del mundo”, concluyó la actriz mexicana.

“Amo al papá de mi hija, con todo el corazón“

Aislinn ha luchado por ser una gran madre para Kailani. Desde que anunció su separación hace ya un año, ha trabajado en ser una gran amiga de Mauricio. Señalando que lo hacen porque una vez los unió un gran amor de pareja que ahora conservan, pero desde otra perspectiva. Además, que quieren que la hija que tienen crezca en un ambiente sano, de armonía y amor, aunque sus padres ya no estén casados.

El mismo Mauricio ha confesado que piensa que puede mantener una buena relación con su exesposa aunque el matrimonio no hay funcionado. “Nos queremos muchísimo, tenemos una relación padrísima, hemos sabido llevarnos bien y así es, somos familia”, dijo Ochmann, recientemente para el programa ‘Hoy’.

Aislinn por su parte, reveló en su pódcast ‘La magia del caos’ que aún tiene un siente muchas cosas por su expareja, pero decidieron por tomar caminos distintos, porque ya sus planes no coincidían: “Amo al papá de mi hija, con todo el corazón. Lo amo y siempre lo amé, incluso cuando se acabó el enamoramiento nos seguíamos amando impresionante, pero empezó a pasar eso. Que decíamos es que ‘tú vas para acá’, ‘yo voy para acá’, ‘tú crees esto’ y ‘yo creo esto’”, dijo la actriz.

Descubre más: