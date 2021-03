Kate Middleton reaparece tras las duras acusaciones de Meghan Markle ante Oprah Winfrey

Meghan Markle aprovechó la entrevista con Oprah Winfrey y aseguró que fue Kate Middleton la hizo llorar a ella y no al contrario como había publicado la prensa británica.

Oprah le dijo a Meghan en la entrevista que "se dijo que la habías hecho llorar”. A lo que ella respondió: “Fue exactamente al revés”. Markle reveló que no quiso hablar del tema para no desprestigiar a Kate pero que "se disculpó, me trajo flores y se responsabilizó por ello".

El episodio habría tenido lugar unos días antes de la boda de Meghan y Harry debido a una discusión por los trajes de las niñas de arras, entre las que se encontraba la princesa Charlotte.

Kate reaparece con dignidad

A la esposa de Guillermo no le hizo ninguna gracia que Markle reviviera ese episodio en la entrevista. Aunque no paralizado en absoluto sus deberes reales, según la sección Vanitatis del medio español El Confidencial.

Horas después de la emisión de la entrevista que ha desatado escándalo, la duquesa de Cambridge, lejos de esconderse, ha continuado con su agenda.

De hecho tuvo una aparición desde su despacho a través de una videollamada "con dignidad”, según la prensa británica. Fue para una entrevista -por el Día Internacional de la Mujer- con Jasmine Harrison, quien a sus 21 años se convirtió el mes pasado en la mujer más joven en remar sola a través de un océano.

En la conversación, Kate no mostró expresión de enfado o disgusto para demostrar que no hay tempestad que pueda con ella.

