Influencer colombiano se puso senos por cumplir un reto

Yeferson Cossio es un influencer colombiano que está causando revuelo en las redes sociales tras mostrar que se cocoló prótesis mamarias por cumplir un reto.

Cossio posee más de tres millones de seguidores en Instagra. Y ha usado esta red para mostrar fotos y videos del proceso de colocación de las prótesis mamarias.



“Cómo van a decir que esto lo hago por dinero. Obviamente, esto me va a dar más fama, por así decirlo. Sin embargo, tampoco la necesito porque yo hago contenido seguido y trabajo para eso”, sentenció el influenciador, quien es conocido por sus músculos, controversias, bromas y en ocasiones, obras sociales.

Durante una conversación con el Canal Uno, aseguró que el reto que cumplió esta semana, y que le costó duras críticas, lo hizo por humor, que es su pasión, y no con el deseo de burlarse de alguien en particular. Además, recalcó que esas bromas las realiza desde hace años, incluso antes de volverse ‘viral’ en el ámbito digital.

La razón por que la que Cossio se colocó los implantes fue por una apuesta que hizo con su cuñado Jhoan López, esposo de su hermana, y quien también se sometió a esta particular y poco convencional penitencia.

El reto consistía en que si Cossio conseguía la histórica suma de 3 millones de seguidores en Instagram, López tendría que ponerse los senos, y, debido al inminente éxito de Yeferson en las redes sociales, en un par de semana logró esta increíble cifra, así que su cuñado tuvo que operarse, y, por diversión, Cossio también lo hizo.

El cuñado de Cossio, tiene 1.1 millones de seguidores en la misma plataforma, y tuvo que realizarse la cirugía para ponerse un par de implantes de silicona.

“Yo no perdí el reto: me puse los teteros solo por diversión, en una semana me los quito; ¿conocen a alguien que haga retos mas pesados que yo en Instagram?”, escribió el influenciador, quien es conocido por sus músculos y algunas controversias.

El también youtuber publicó el hecho de sus nuevos ‘senos’ con un video, en el que aparece mostrando orgulloso sus prótesis, y del que hace eco con su hermana, su novia y otros amigos, mientras, sin pudor, le muestra a sus seguidores el hecho.