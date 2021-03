Las razones por las que Érika Vélez se niega a celebrar el Día Internacional de la Mujer

Érika Vélez compartió una reflexión muy cruda con motivo del Día Internacional de la Mujer. La bella presentadora de MasterChef Ecuador expresa que no es una fecha para celebrar, sino para continuar la lucha por la igualdad femenina.

Érika Vélez utilizó su cuenta en Instagram @erikavelez donde la siguen casi de dos millones de personas, para lanzar un mensaje sobre el significado real por el que se conmemora este importante día.

8 de marzo es un día donde se conmemora, no se celebra. Sé que aún no todos conocemos el verdadero significado de esta fecha, en la que mujeres salieron a la calles a protestar por mejores condiciones laborales y el fin del trabajo infantil, donde [email protected] textiles, en su mayoría mujeres murieron en un incendio por estar encerradas en una fábrica sin poder escapar", comenzó explicando la presentadora.

Las palabras de Vélez se encuentran al pie de una fotografía de ella. En la postal aparece frente a un espejo junto a un arreglo floral que casi se ve.

Hoy se conmemora la lucha de todas esas mujeres que no bajaron los brazos y que gracias a ellas nosotras podamos estudiar, trabajar, votar.decimos feliz día, porque aún no existe igualdad salarial entre hombres y mujeres, porque aún hay madres que marchan por sus hijas desaparecidas, porque aún morimos a manos de nuestras parejas, ex’s parejas o por el simple hecho de ser mujer, porque aún tenemos miedo de que nos maten o nos violen por andar “solas” por las calles y si sobrevivimos, no denunciamos por temor que no nos crean o que nos hagan sentir culpables o avergonzadas", continuó Vélez.